Состоялась встреча Путина и Пашиняна

Ереван /Медиамакс/. 16 мая, по окончании саммита ОДКБ, в Кремле прошла встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министромом Армении Николом Пашиняном.

«За прошлый год мы наблюдаем приличный рост товарооборота, инвестиции продолжаются. Мы продолжаем работать активно совместно в деле урегулирования и карабахской проблемы – уже в трёхстороннем формате, вместе с нашими партнёрами из Азербайджана», - отметил в начале встречи российский президент.

В ответном слове Никол Пашинян, в частности, сказал:

«Месяца не прошло после моего первого официального визита в Российскую Федерацию, мы тогда тоже очень содержательный разговор провели. Но, как Вы правильно заметили, наша двусторонняя повестка настолько насыщена, что можно даже чаще встречаться и обсуждать. Конечно, мы находимся в постоянном контакте, по телефону регулярно разговариваем.

По поводу экономики: хочу тоже заметить, что после некоторого упадка в марте-месяце намечается активизация двусторонних экономических отношений, конечно же, мы отмечаем инвестиционный интерес со стороны российского бизнеса – инвестировать в Армению.

И конечно, я надеюсь и уверен, сегодня мы обсудим ещё и вопросы региональной безопасности, стабильности, вопрос нагорно-карабахского урегулирования, как мы в нашем совместном заявлении отметили, – ещё и роль сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Хотелось бы с Вами поделиться некоторой информацией и обсудить этот вопрос тоже».