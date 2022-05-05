Арарат Мирзоян посетит США

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 2-6 мая будет находиться с рабочим визитом в США для участия в заседании армяно-американского стратегического диалога.
МИД Армении сообщает, что Арарат Мирзоян проведет встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, директором USAID Самантой Пауэр, специальным помощником президента США Амандой Слот и высокопоставленными представителями Конгресса США.
Министр иностранных дел Армении также выступит в Атлантическом совете США.
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