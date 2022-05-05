Лавров и Чавушоглу обсудили формат «3+3» - Mediamax.am

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Лавров и Чавушоглу обсудили формат «3+3»


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Министры иностранных дел России и Турции «подтвердили настрой на содействие стабилизации обстановки в Закавказье, включая задействование формата «3+3».

Об этом говорится в сообщени МИД России о телефонном разговоре Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу, состоявшемся 20 апреля.

 

Основной темой переговоров стала ситуация в Украине.

 

Медиамакс отмечает, что формат «3+3» упоминался в Совместном заявлении премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина, подписанном 19 апреля в Москве:

 

«Стороны отметили успешный запуск Консультативной региональной платформы «3+3», призванной предоставить дополнительные возможности для продвижения диалога и разнопланового сотрудничества между всеми странами региона».

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