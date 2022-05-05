Пашинян подчеркнул роль США как сопредседателя Минской группы ОБСЕ

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Никол Пашинян сегодня на встрече с сопредседателем Минской группы ОБСЕ от США Эндрю Шофером заявил о важности роли США как сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

Он отметил, что визит Эндрю Шофера даст возможность обсудить ситуацию в Нагорном Карабахе и процессы, происходящие в этом контексте.

Собеседники подчеркнули роль сопредседательства Минской группы ОБСЕ в комплексном урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

Они также коснулись гуманитарных вопросов, а также возможности начала переговоров с Азербайджаном по мирному договору. В этой связи премьер-министр Армении подчеркнул посредническую роль сопредседательства и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.