Пашинян подчеркнул роль США как сопредседателя Минской группы ОБСЕ - Mediamax.am

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Пашинян подчеркнул роль США как сопредседателя Минской группы ОБСЕ


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Никол Пашинян сегодня на встрече с сопредседателем Минской группы ОБСЕ от США Эндрю Шофером заявил о важности роли США как сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

Он отметил, что визит Эндрю Шофера даст возможность обсудить ситуацию в Нагорном Карабахе и процессы, происходящие в этом контексте.

 

Собеседники подчеркнули роль сопредседательства Минской группы ОБСЕ в комплексном урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

 

Они также коснулись гуманитарных вопросов, а также возможности начала переговоров с Азербайджаном по мирному договору. В этой связи премьер-министр Армении подчеркнул посредническую роль сопредседательства и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

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