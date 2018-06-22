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«Страны ЕС и Восточного партнерства не должны стимулировать гонку вооружений»


Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил сегодня, что страны Евросоюза и Восточного партнерства должны воздержаться от действий, которые приводят к гонке вооружений в регионе.

Согласно сообщению МИД, министр сказал об этом на прошедшей в Минске неофициальной встрече министров иностранных дел стран Восточного партнерства, на которой присутствовал также коммисар ЕС по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан. 

 

«Как члены ЕС, так и страны Восточного партнерства должны строго воздерживаться от всех тех действий, которые приводят к гонке вооружений в регионе, от действий, которые препятствуют мирному процессу или наносят ущерб работам согласованного формата переговоров»,- заявил Зограб Мнацаканян. 

 

Министр подчеркнул, что  «напряжение по всей линии соприкосновения между Арцахом и Азербайджаном, а также на армяно-азербайджанской границе, препятствование контактам между людьми должны четко отвергаться». 

 

«Армения готова взять максимально широкую ответственность и вовлечение для формирования  безопасного, стабильного и процветающего общего региона вместе с Евросоюзом, членами ЕС и странами- партнерами»,- подчеркнул глава МИД Армении. 

 

Коснувшись первого заседания Совета партнерства Армения-ЕС, состоявшегося 21 июня в Брюсселе, Зограб Мнацаканян отметил, что эта встреча предоставила возможность на практике оценить существующий уровень партнерства и наметить предстоящие приоритеты. 

 

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По части внешнеполитических приоритетов программы правительства министр отметил, что Армения придерживается политики продолжительного, предсказуемого и крепкого вовлечения со всеми дружественными странами и партнерами, на основе суверенного равенства. 

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