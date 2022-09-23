В колледже UWC Дилижан прошла дискуссия «Мир начинается с нас»

Ереван /Медиамакс/. Колледж UWC Дилижан отметил 21 сентября сразу несколько праздников: День независимости Армении, День UWC, Международный день мира и восьмую годовщину основания UWC Дилижан.
В этом году 21 сентября в колледже прошло под девизом «Мир начинается с нас».
В начале мероприятия своими мыслями поделились основатели колледжа Рубен Варданян и Вероника Зонабенд.
Фото: UWC Дилижан
«Когда мы говорим о мире, часто думаем о войнах и вооруженных конфликтах. Мы думаем о текущих военных эскалациях в Армении, Украине, Кыргызстане, Йемене, Ираке, Южном Судане или Сирии. Часто эти трагедии и борьба с ними определяют наши представления о том, что называется «миром», затмевая тот факт, что мир начинается с нас, наших семей, соседей, городов и общества. Я верю, что если мы научимся мирно сосуществовать, то сможем установить мир и во внешнем мире»,- сказал социальный предприниматель, соучредитель колледжа UWC Дилижан Рубен Варданян.
В ходе мероприятия студенты, представляющие страны, вовлеченные в конфликты, поделились своими историями, указав на трагические последствия конфликтов на своем личном опыте.
«Являясь международной школой и частью глобального движения, UWC Дилижан считает, что образование – это та сила, которая может объединить людей, нации и культуры во имя мира и стабильного будущего»,- говорится в заявлении школы.
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