Тамара Эйдельман выступит в Ереване с лекцией «Суд истории»

Ереван /Медиамакс/. Российский историк и писатель Тамара Эйдельман выступит 6 сентября в Ереване с лекцией «Суд истории».

«Лекция посвящена одной из самых жгучих тем: вине и ответственности. Кто виноват? На ком лежит ответственность за войну, убийства мирных жителей, за диктатуру и террор? На власти? На тех, кто служит власти? На тех, кто не сопротивляется преступной власти? Кто бежит от нее? На всех? На ком-то одном?

Хорошая новость: мы далеко не первые в истории, кто пытается решить этот вопрос, так что можно попробовать обратиться к опыту предыдущих поколений. Плохая новость: никто пока что не нашел однозначного ответа на вопрос об ответственности, а вопрос этот, увы, возникает в мировой истории снова и снова.

Приходите 6 сентября в Ереванский театр имени Станиславского в 19:00 часов, поговорим о понятии личной и коллективной ответственности в разные времена. Вряд ли мы найдем единственно правильное решение, но будем вместе его искать», - пишет Тамара Эйдельман.

Билеты на лекцию можно купить по этой ссылке.