«Вместе наверх»: лозунг седьмого поколения выпускников UWC Dilijan - Mediamax.am

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«Вместе наверх»: лозунг седьмого поколения выпускников UWC Dilijan


Фото: UWC Dilijan

Фото: UWC Dilijan

Фото: UWC Dilijan

Фото: UWC Dilijan

Хоа-Бин Ачемян и Рубен Варданян
Хоа-Бин Ачемян и Рубен Варданян

Фото: UWC Dilijan


В этом году церемония выпуска в колледже UWC Dilijan проходила под лозунгом «Вместе наверх». Название было выбрано не случайно: в последние два года это поколение студентов преодолело трудности эпидемии, пережило боль арцахской войны со своими друзьями из Армении и Арцаха, ощутив остроту и тяжесть ее последствий для Армении.

Фото: UWC Dilijan

Выпускник из Кении Кайлан Мутума сравнил два года обучения в UWC Dilijan с восхождением на вершину горы. Поначалу все шло легко и гладко, трудности начались позже – эпидемия, карантин, пострадавшие от коронавируса родственники, Арцахская война. Студенты старались помогать друг другу, подставляя плечо для преодоления трудносстей. По его словам, совместное преодоление этих испытаний еще больше сблизило студентов, превратив Дилижан в родной дом.

 

«Теперь мы находимся в конце пути – на вершине. Мы поднялись вместе и продолжим подниматься дальше. Знания и уроки, которые мы получили на своем пути, помогут нашему поколению добиться больших успехов», - сказал Кайлан от имени своих друзей.

Фото: UWC Dilijan

Трудности закалили студентов школы. 84 из 100 выпускников уже поступили в ведущие мировые университеты. Свой следующий учебный год они встретят вдали от ставшего родным Дилижана.

 

«Сегодня седьмое по счету поколение прощается со школой и покидает родное «гнездо». Вы обогатились в Дилижане: здесь вы приобрели друзей, здесь ваш второй дом, куда вы всегда можете вернуться», - сказала соучредитель и председатель совета директоров UWC Dilijan Вероника Зонабенд.

 

На церемонии вручения дипломов присутствовали родители выпускников, приехавшие в Дилижан из разных стран.

 

Среди них был и наш соотечественник, сотрудник Еврокомиссии Хоа-Бин Ачемян.

Хоа-Бин Ачемян и Рубен Варданян Хоа-Бин Ачемян и Рубен Варданян

Фото: UWC Dilijan

Он поделился с выпускниками советом: «Сегодня мир нуждается в той солидарности, которую вы сумели создать и воплотить здесь, в этом маленьком уголке Армении. Мир нуждается в ценностях UWC Dilijan. Настал ваш черед стать частью этого мира, чтобы сделать его лучше, справедливее, экологичнее. Мой вам совет: примите существующую неопределенность и идите ей на встречу, вооружившись той солидарностью и ценностями, которые вы создали здесь, в Дилижане».

Фото: UWC Dilijan

UWC Дилижан  — первая международная школа на постсоветском пространстве, работающая по образовательной модели UWC. Идея создания UWC Dilijan принадлежит социальным предпринимателям Рубену Варданяну и Веронике Зонабенд. Воплощение идеи в жизнь осуществилось при поддержке доноров-учредителей.

 

Ежегодно 10 или 11 студентов из Армении и Арцаха (10% от общего числа студентов) поступают в UWC Dilijan и другие школы сети UWC. Все они получают полные или частичные стипендии от основателей школы и благотворителей.

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