Стартовала конференция, посвященная 100-летию Левона Хачикяна

Ереван /Медиамакс/. В Матенадаране стартовала международная конференция, посвященная 100-летию директора-основателя института древних рукописей, академика Левона Хачикяна.

«Матенадаран со дня основания по сей день считается исключительной структурой. Это и хранилище рукописей, и библиотека, и научно-исследовательский институт, и музей. За это слияние со средневековыми традициями и за эту особенную, единственную в своем роде структуру, пропитанную национальными источниками, мы в первую очередь обязаны Левону Хачикяну»,- отметил директор Матенадарана Ваан Тер-Гевондян.



Министр образования и науки Армении Араик Арутюнян заявил, что эта конференция – одна из важнейших арменоведческих мероприятий этого года.



В ходе конференции будут представлены более 70 докладов по разным направлениям арменоведения, с докладами выступят международные ученые (Италия, Франция, Россия, США, Швейцария, Греция, Украина).



По завершении конференции 30 июня состоится презентация книг.