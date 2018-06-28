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Стартовала конференция, посвященная 100-летию Левона Хачикяна


Фото: Пресс-служба министерства образования Армении

Фото: Пресс-служба министерства образования Армении

Фото: Пресс-служба министерства образования Армении


Ереван /Медиамакс/. В Матенадаране стартовала международная конференция, посвященная 100-летию директора-основателя института древних рукописей, академика Левона Хачикяна.

«Матенадаран со дня основания по сей день считается исключительной структурой. Это и хранилище рукописей, и библиотека, и научно-исследовательский институт, и музей. За это слияние со средневековыми традициями и за эту особенную, единственную в своем роде структуру, пропитанную национальными источниками, мы в первую очередь обязаны Левону Хачикяну»,- отметил директор Матенадарана Ваан Тер-Гевондян.

Министр образования и науки Армении Араик Арутюнян заявил, что эта конференция – одна из важнейших арменоведческих мероприятий этого года.

В ходе конференции будут представлены более 70 докладов по разным направлениям арменоведения, с докладами выступят международные ученые (Италия, Франция, Россия, США, Швейцария, Греция, Украина).

По завершении конференции 30 июня состоится презентация книг.

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