Армянские курсанты приняли участие в учениях в Греции

Ереван /Медиамакс/. Курсанты Военной академии имени Вазгена Саргсяна министерства обороны Армении приняли участие в учениях в военном училище Эвелпидон в Греции.

Пресс-служба минобороны сообщает, что курсанты провели интенсивную подготовку со сверстниками из Греции, Болгарии, Польши, Португалии, Румынии, Сербии и Словакии, которая включала в себя тактические учения малого масштаба, огневую подготовку быстрого реагирования, стрельбу из индивидуального и крупнокалиберного оружия, а также отработку навыков выживания в зимних условиях.