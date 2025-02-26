Армянские курсанты приняли участие в учениях в Греции

Ереван /Медиамакс/. Курсанты Военной академии имени Вазгена Саргсяна министерства обороны Армении приняли участие в учениях в военном училище Эвелпидон в Греции.
Пресс-служба минобороны сообщает, что курсанты провели интенсивную подготовку со сверстниками из Греции, Болгарии, Польши, Португалии, Румынии, Сербии и Словакии, которая включала в себя тактические учения малого масштаба, огневую подготовку быстрого реагирования, стрельбу из индивидуального и крупнокалиберного оружия, а также отработку навыков выживания в зимних условиях.
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