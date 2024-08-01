Назначен новый командующий пограничными войсками СНБ Армении

Ереван /Медиамакс/. По предложению премьер-министра Армении президент Ваагн Хачатурян подписал указ о назначении Эдгара Унаняна командующим пограничными войсками Службы национальной безопасности (СНБ).
Ранее Эдгар Унанян занимал должность первого заместителя командуюущего-начальника штаба пограничных войск СНБ.
Пограничные войска СНБ не имели командующего с 12 апреля 2023 года.
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