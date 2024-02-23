Минобороны Армении: «Имеем право сотрудничать как с Францией, так и с Ираном»

Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Сурен Папикян заявил сегодня в Ереване, что «армяно-французское сотрудничество осуществляется ради Армении и не направлено против кого-либо».

«Мы имеем право сотрудничать как с Францией, так и с Ираном», - сказал Сурен Папикян на совместной пресс-конференции с французским коллегой. Он отметил, что французские и иранские партнеры Армении уважают и другие виды сотрудничества, и армянская сторона ожидает, что российская сторона проявит такой же подход.

Он отметил, что Армения поставила задачу диверсификации военно-технического сотрудничества после сентября 2022 года, когда суверенная территория Армении подверглась агрессии.

Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню, в свою очередь, отметил, что «Ереван имеет право обратиться к тем партнерам, которые надежны».

«У Франции будет военный советник в Армении, который всегда будет находиться здесь», - добавил он.