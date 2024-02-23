В Еревана прошла церемония встречи министра вооруженных сил Франции

Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Армении Сурен Папикян принял сегодня прибывшего в Армению с официальным визитом министра вооруженных сил Франции Себастьяна Лекорню, сообщает Минобороны.

В административном комплексе Минобороны состоялась церемония встречи Себастьяна Лекорню с участием почетного караула и военного оркестра.

Прозвучали государственные гимны Армении и Франции.