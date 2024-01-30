Пашинян: «Укоренившиеся в нас идеи о системах безопасности сыграли с нами злую шутку»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «Армения предложила Азербайджану демилитаризацию».

«Мы предложили Азербайджану осуществить демилитаризацию границы, также механизм взаимного контроля над вооружениями, также подписание пакта о ненападении, если окажется, что подписание мирного договора займет больше времени, чем ожидалось», - сказал Никол Пашинян 28 января, выступая на мероприятии, посвященном 32-й годовщине образования армянской армии.

Он отметил, что «укоренившиеся в нас идеи о системах безопасности и формулах их функционирования сыграли с нами злую шутку.

«Для Армения нет иного выхода, кроме как диверсифицировать отношения в сфере безопасности.И мы идем по этому пути. Мы находимся на пути приобретения нового и современного вооружения и техники, и за последние годы правительство подписало контракты на закупку вооружения и боеприпасов на сумму в несколько миллиардов долларов.Реформировать армию, иметь сильную и боеспособную армию – это суверенное право каждой страны, и мы продолжим идти по этому пути. Сильная и боеспособная армия является одним из важнейших факторов, обеспечивающих суверенитет, территориальную целостность и независимость Республики Армения», - отметил Пашинян.

Он сказал, что в контексте обеспечения безопасности два ключевых фактора: внешние отношения и легитимность проводимой политики с точки зрения международного права.

«Легитимность, при этом, должна быть важнейшим фактором обеспечения внешней безопасности Армении. То, что Республика Армения должна идентифицировать себя с территорией, на которой она была признана международным сообществом. Т.е. территорией Армянской ССР, идентичной суверенной территории Республики Армения. Мы должны четко и бесспорно констатировать, что у нас нет и не будет никаких претензий в отношении какой-либо другой территории, и это должно стать стратегической основой обеспечения внешней безопасности Республики Армения», - заявил Никол Пашинян.