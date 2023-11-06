Обсуждены новые направления армяно-американского оборонного сотрудничества - Mediamax.am

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Обсуждены новые направления армяно-американского оборонного сотрудничества


Фото: Пресс-служба Министерства обороны РА


Ереван /Медиамакс/. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении, генерал-лейтенант Эдвард Асрян встретился в Штутгарте с заместителем командующего Европейским командованием США, генерал-лейтенантом Стивеном Башамом.

Пресс-служба минобороны Армении сообщила, что на встрече обсуждались вопросы, связанные с развитием армяно-американского военного сотрудничества.

 

Эдвард Асрян представил подробности реформ в ВС Армении и ожидаемую поддержку со стороны США.

 

«Стивен Башам выразил готовность США продолжать поддерживать текущие программы сотрудничества, а также инициировать новые направления - профессионализацию вооруженных сил, усиление профессионального сержантского состава, модернизацию системы управления, миротворчество, военную медицину, военное образование и боевую подготовку, учения и другие сферы. Были обсуждены также вопросы, связанные с региональной безопасностью»,- говорится в сообщении минобороны.

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