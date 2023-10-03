Российская воинская часть проведет боевые стрельбы в Мегри - Mediamax.am

1037 просмотров

Российская воинская часть проведет боевые стрельбы в Мегри


Фото: RAFFI YOUREDJIAN


Ереван /Медиамакс/. С 2 по 11 октября российская воинская часть проведет боевые стрельбы в Мегри.

Информация об этом опубликована на официальном сайте общины Мегри.

 

«Инфомируем, что с 2 по 11 октября российская воинская часть проведет боевые стрельбы. Просим не поддаваться панике», - говорится в сообщении.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Внешняя политика | Октябрь 3, 2023 16:12
Шарль Мишель заявил, что у ЕС «непростые» отношения с Азербайджаном

Внешняя политика | Октябрь 3, 2023 15:40
Шарль Мишель заявил, что «Россия предала армянский народ»

Политика | Октябрь 3, 2023 13:16
Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2023