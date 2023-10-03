Ереван /Медиамакс/. С 2 по 11 октября российская воинская часть проведет боевые стрельбы в Мегри.

Информация об этом опубликована на официальном сайте общины Мегри.

«Инфомируем, что с 2 по 11 октября российская воинская часть проведет боевые стрельбы. Просим не поддаваться панике», - говорится в сообщении.