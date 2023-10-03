Ереван /Медиамакс/. С 2 по 11 октября российская воинская часть проведет боевые стрельбы в Мегри.
Информация об этом опубликована на официальном сайте общины Мегри.
«Инфомируем, что с 2 по 11 октября российская воинская часть проведет боевые стрельбы. Просим не поддаваться панике», - говорится в сообщении.
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