Двое военнослужащих погибли в результате обстрела армянских позиций в Сотке

Ереван /Медиамакс/. В результате обстрела Азербайджаном позиций в районе Сотка погибли двле армянских военнослужащих, еще один ранен.

Минобороны Армении сообщило, что данные о погибших военнослужащих и сведения о состоянии здоровья раненого будут опубликованы позже.

Ранее минобороны сообщило, что Азербайджан интенсивно обстреливает армянские позиции в районе Сотка, применяя стрелковое оружие и минометы.