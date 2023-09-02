Двое военнослужащих погибли в результате обстрела армянских позиций в Сотке - Mediamax.am

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Двое военнослужащих погибли в результате обстрела армянских позиций в Сотке


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. В результате обстрела Азербайджаном позиций в районе Сотка погибли двле армянских военнослужащих, еще один ранен.

Минобороны Армении сообщило, что данные о погибших военнослужащих и сведения о состоянии здоровья раненого будут опубликованы позже.

 

Ранее минобороны сообщило, что Азербайджан интенсивно обстреливает армянские позиции в районе Сотка, применяя стрелковое оружие и минометы.

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