Двое военнослужащих погибли в результате обстрела армянских позиций в Сотке

Ереван /Медиамакс/. В результате обстрела Азербайджаном позиций в районе Сотка погибли двле армянских военнослужащих, еще один ранен.
Минобороны Армении сообщило, что данные о погибших военнослужащих и сведения о состоянии здоровья раненого будут опубликованы позже.
Ранее минобороны сообщило, что Азербайджан интенсивно обстреливает армянские позиции в районе Сотка, применяя стрелковое оружие и минометы.
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