Азербайджанская сторона произвела обстрел аэропорта Капана - Mediamax.am

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Азербайджанская сторона произвела обстрел аэропорта Капана


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. В ночь на 18 августа неизвестный, прибывший на автомобиле на территорию, прилегающую к аэропорту «Сюник» города Капана Сюникского марза, произвел три выстрела с территории Азербайджана в направлении аэропорта и уехал.

В СНБ сообщили, что две пули повредили одно из окон и крышу аэропорта.

 

«Призываем власти Азербайджана провести надлежащее расследование инцидента и принять меры для исключения повторения подобных инцидентов.

 

Пограничные войска СНБ Армении готовы к совместному расследованию и/или передаче азербайджанской стороне соответствующих видеозаписей»,- говорится в сообщении СНБ.

 

На следующей неделе стартуют регулярные рейсы Ереван-Капан

Ранее Медиамакс сообщал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил Сюникскую область рейсом Ереван-Капан и ознакомился с условиями аэропорта «Сюник».

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