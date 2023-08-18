Азербайджанская сторона произвела обстрел аэропорта Капана

Ереван /Медиамакс/. В ночь на 18 августа неизвестный, прибывший на автомобиле на территорию, прилегающую к аэропорту «Сюник» города Капана Сюникского марза, произвел три выстрела с территории Азербайджана в направлении аэропорта и уехал.
В СНБ сообщили, что две пули повредили одно из окон и крышу аэропорта.
«Призываем власти Азербайджана провести надлежащее расследование инцидента и принять меры для исключения повторения подобных инцидентов.
Пограничные войска СНБ Армении готовы к совместному расследованию и/или передаче азербайджанской стороне соответствующих видеозаписей»,- говорится в сообщении СНБ.
Ранее Медиамакс сообщал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил Сюникскую область рейсом Ереван-Капан и ознакомился с условиями аэропорта «Сюник».
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