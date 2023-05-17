СНБ обнаружила тонну кокаина, ввезенную в Армению

Ереван /Медиамакс/. Служба национальной безопасности Армении (СНБ) сообщила, что в Армению было ввезено около тонны кокаина (стоимостью около 250 миллионов евро), который конфискован и находится в СНБ.
«Компания, действующая в Армении и занимающаяся импортом фруктов, вместе с товаром, заказанным у компании в Эквадоре, через территорию стран транзита - Панаму, Италию и Грузию, импортировала в Армению кокаин весом около тонны, который обнаружен и находится в СНБ Армении. Следствие продолжается»,- говорится в сообщении.
16 мая стало известно, что в порту итальянского города Джоа Тауро изъято 2,7 тонны кокаина, который планировалось отправить в Армению через грузинский порт Батуми.
Пакеты с кокаином были спрятаны в двух отправленных из Эквадора в Италию контейнерах с бананами, которые должны были быть отправлены в Армению.
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