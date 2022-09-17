Вице-посол Германии потрясен увиденными в Джермуке разрушениями - Mediamax.am

512 просмотров

Вице-посол Германии потрясен увиденными в Джермуке разрушениями



Ереван /Медиамакс/. Вице-посол Германии в Армении, временный поверенный Эрик Тинтруп заявил, что «потрясен» разрушениями, увиденными в Джермуке.

«Джермук - красивый, тихий курорт, расположенный среди прекрасной природы. Во вторник здесь также были немецкие туристы. То, что никто из жителей не погиб - равносильно чуду, так как артиллерийский огонь велся по этим ресторанам и канатной дороге за километры от границы, всего в нескольких сотнях метров от жилых домов и гостиниц, полных туристов», - эти слова Тинтрупа в ходе визита в Джермук 16 сентября приводит официальная страница посольства Германии в Фейсбук.

 

Дипломат также сообщил, что немецкая туристка смогла сфотографировать взрывы из своего гостиничного номера.

 

«Я крайне обеспокоен. Мы сочувствуем армянскому народу», - сказал Эрик Тинтруп.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Армия и Полиция | Сентябрь 17, 2022 07:55
Вице-посол Германии потрясен увиденными в Джермуке разрушениями

Внешняя политика | Сентябрь 17, 2022 07:47
Путин: «Последний инцидент не имеет отношения к Карабаху»

Регион | Сентябрь 16, 2022 21:27
Алиев: «Сейчас главное – не разрушить процесс нормализации отношений»
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax 1999 -2022