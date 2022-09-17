Вице-посол Германии потрясен увиденными в Джермуке разрушениями

Ереван /Медиамакс/. Вице-посол Германии в Армении, временный поверенный Эрик Тинтруп заявил, что «потрясен» разрушениями, увиденными в Джермуке.

«Джермук - красивый, тихий курорт, расположенный среди прекрасной природы. Во вторник здесь также были немецкие туристы. То, что никто из жителей не погиб - равносильно чуду, так как артиллерийский огонь велся по этим ресторанам и канатной дороге за километры от границы, всего в нескольких сотнях метров от жилых домов и гостиниц, полных туристов», - эти слова Тинтрупа в ходе визита в Джермук 16 сентября приводит официальная страница посольства Германии в Фейсбук.

Дипломат также сообщил, что немецкая туристка смогла сфотографировать взрывы из своего гостиничного номера.

«Я крайне обеспокоен. Мы сочувствуем армянскому народу», - сказал Эрик Тинтруп.