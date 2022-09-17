Давид Тоноян: Пашинян снова сделал Вооруженные силы мишенью

Ереван /Медиамакс/. Бывший министр обороны Армении Давид Тоноян выступил с заявлением, которое приводится ниже.

«1. В эти дни я лишен возможности служить быть полезным нашим Вооруженным силам. Низкий поклон родителям военнослужащих, отдавших жизнь за Родину и отстоявших честь армянской армии.

2. За несколько дней до военной операции, развязанной Азербайджаном 13 сентября, выступая во Владивостоке Никол Пашинян в очередной раз сделал своей мишенью Вооруженные Силы Армении, вновь пытаясь возложить на на военных всю ответственность за исход войны 2020 года.

3. 14 сентября, когда боевые действия еще продолжались, говоря в парламенте о «Программе развития вооружения и военной техники», премьер вновь продемонстрировал специфический подход к исполнению своих служебных обязанностей. Что касается бронежилетов и касок, я уже высказывался на эту тему в апреле 2022 года, и, в отличие от некоторых, не имею привычки повторяться.

4. В очередной подчеркиваю, что решения о приобретении вооружения и военной техники, которые я принимал в рамках своих полномочий, были правильными. Уже почти год я незаконно лишен свободы за то, что БЕСПЛАТНО пополнил склады Вооруженных сил авиационными ракетами.

5. Похоже, что данное премьер-министром на Дальнем Востоке «указание» об обеспечении публичности судебного производства не принимается Антикоррупционным судом. Поэтому, принимая во внимание, что суд проходит за закрытыми дверями, предлагаю Николу Пашиняну отныне не комментировать это дело».