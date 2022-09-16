Подошедшие к Джермуку азербайджанцы окружены

Ереван /Медиамакс/. Начальник Генерального штаба ВС Армении Эдуард Асрян заявил сегодня, что противник вышел на подступы к Джермуку лишь одной группой, которая отрезана от основного подразделения.

Армия и Полиция | 2022-09-16 14:52:35 Начальник Генштаба: Азербайджан вклинился на территорию Армении на 7,5 км

«Группа окружена нашими подразделениями. Тактическая ситуация стабильна, и в результате наших умелых действий группа отойдет. Мы не позволим обеспечить ее жизнеспособность, движения транспорта на нашу территорию нет и не будет, они не смогут обеспечивать себя водой и едой и, потеряв жизнеспособность, группа отойдет, присоединится к основным подразделениям, которые находятся гораздо дальше от Джермука»,- сказал Асрян.