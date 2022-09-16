Подошедшие к Джермуку азербайджанцы окружены - Mediamax.am

2098 просмотров

Подошедшие к Джермуку азербайджанцы окружены


Фото: -служба Министерства обороны РА (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. Начальник Генерального штаба ВС Армении Эдуард Асрян заявил сегодня, что противник вышел на подступы к Джермуку лишь одной группой, которая отрезана от основного подразделения.

Начальник Генштаба: Азербайджан вклинился на территорию Армении на 7,5 км

«Группа окружена нашими подразделениями. Тактическая ситуация стабильна, и в результате наших умелых действий группа отойдет. Мы не позволим обеспечить ее жизнеспособность, движения транспорта на нашу территорию нет и не будет, они не смогут обеспечивать себя водой и едой и, потеряв жизнеспособность, группа отойдет, присоединится к основным подразделениям, которые находятся гораздо дальше от Джермука»,- сказал Асрян.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Регион | Сентябрь 16, 2022 21:27
Алиев: «Сейчас главное – не разрушить процесс нормализации отношений»

Армия и Полиция | Сентябрь 16, 2022 18:46
Надежда Армении на получение военной помощи от ОДКБ «испарилась»

Регион | Сентябрь 16, 2022 17:33
Президент Ирана снова заявил, что признанные границы не должны меняться
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax 1999 -2022