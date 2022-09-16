Оперативная группа Объединенного штаба ОДКБ приступила к работе в Армении

Ереван /Медиамакс/. Вечером 15 сентября в Армению для выполнения мониторинговой миссии прибыла оперативная группа Объединенного штаба ОДКБ во главе с начальником Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковником Анатолием Сидоровым.

На встрече с Анатолием Сидоровым министр обороны Армении Сурен Папикян выразил надежду, что группа проведет эффективную работу и представит в Совет коллективной безопасности ОДКБ подробный и точный доклад об оперативной обстановке.

В ближайшие дни оперативная группа будет работать в Генеральном штабе ВС Армении и в районах боевых действий.