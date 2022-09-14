Интенсивность действий противника на отдельных участках ослабла

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян сообщил, что по состоянию на 12:00 часов интенсивность агрессивных действий противника на всех направлениях кроме Джермука и Верин Шоржа, значительно ослабла.

«Противник получает достойный ответ, Вооруженные Силы Армении выполняют поставленную задачи», - сказал представитель минобороны.

Он напомнил, что ночью азербайджанские вооруженные силы, нанося удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры, применили ударные БПЛА, а утром начали интенсивный обстрел.