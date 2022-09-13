Армения потеряла как минимум 49 военнослужащих

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня в парламенте, что, по данным минобороны, в результате азербайджанской агрессии армянская сторона потеряла 49 военнослужащих.
Он сказал, что «к сожалению, цифра не окончательная».
Премьер-министр заявил, что солдаты и офицеры «героически сражались».
Никол Пашинян сказал, что атаки Азербайджана на одном-двух направлениях продолжаются, хотя интенсивность боевых действий снизилась.
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