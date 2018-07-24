Армения «может не воздержаться от «соблазна»», заявил министр обороны

Ереван/Медиамакс/. Министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что «армянская сторона может не воздержаться от «соблазна» применения всего имеющегося у неё арсенала для решительного и масштабного противодействия противнику».

«Особое беспокойство вызывает активизация азербайджанских войск в нахичеванском направлении, где до сих пор царило сравнительное спокойствие. Любое проявление военной провокации на этом участке чревато разжиганием большого кризиса, который затронет и других региональных игроков», - заявил министр в интервью EADaily.

«С учетом всей конструктивности позиции Армении, не хочу, чтобы у вас сложилось впечатление, что Армения является просителем мира. Советую азербайджанской стороне не быть настолько уверенной в том, что она контролирует вопрос эскалации военной ситуации. Не будет так, что посредникам удастся убедить армянскую сторону приостановить ответные карательные действия при возобновлении азербайджанской стороной боевых действий. При повторении сценария апрельской агрессии 2016 года армянская сторона может и не воздержаться от «соблазна» применения всего имеющегося у неё арсенала для решительного и масштабного противодействия противнику», - сказал Давид Тоноян.

«Азербайджану не будет позволено сохранить за собой монопольное право определять место, время и масштабы эскалации ситуации», - подчеркнул министр.

Комментируя вопрос приобретения Азербайджаном современных вооружений, Давид Тоноян сказал, что «для любого вида вооружения есть свои противосредства, и здесь армянская сторона, конечно же, не сидит сложа руки».

«Нас беспокоят источники приобретения указанных вооружений. Досадно видеть, что союзные и партнерские Армении государства продают вооружения стране, которая выступает с территориальными претензиями не только по отношению к отдельным регионам нашего государства, но и к армянской столице. То есть, угрожает существованию Армении. Особенно странам-сопредседателям Минской группы ОБСЕ, занимающимся урегулированием карабахского конфликта, следует воздержаться от продажи отдельных видов наступательных вооружений Азербайджану. В конце концов, возникает вопрос: для чего требуется сначала нарушать существующий между сторонами конфликта военный баланс, а уже потом пытаться его восстановить?», - сказал министр обороны Армении.