Мовсес Акопян будет освобожден с должности начальника Генштаба ВС

Ереван/Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на сегодняшнем заседании правительства заявил, что начальник Генерального штаба Вооруженных сил Мовсес Акопян будет освобожден с должности, чтобы приступить к другой работе.

«Решение было принято в атмосфере обоюдного согласия. Завтра Вооруженным силам будет представлен новый начальник»,- отметил Никол Пашинян.

Мовсес Акопян занимал эту должность с 3 октября 2016 года. Перед этим с 20 мая 2016 года он занимал пост заместителя министра обороны Армении – начальника департамента МТО.

С июня 2015 г. по май 2016 года был заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении.

В 2007-2015 гг. занимал пост министра обороны НКР.