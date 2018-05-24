Мовсес Акопян будет освобожден с должности начальника Генштаба ВС

Ереван/Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на сегодняшнем заседании правительства заявил, что начальник Генерального штаба Вооруженных сил Мовсес Акопян будет освобожден с должности, чтобы приступить к другой работе.
«Решение было принято в атмосфере обоюдного согласия. Завтра Вооруженным силам будет представлен новый начальник»,- отметил Никол Пашинян.
Мовсес Акопян занимал эту должность с 3 октября 2016 года. Перед этим с 20 мая 2016 года он занимал пост заместителя министра обороны Армении – начальника департамента МТО.
С июня 2015 г. по май 2016 года был заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении.
В 2007-2015 гг. занимал пост министра обороны НКР.
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