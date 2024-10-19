В Стамбуле состоялась встреча Мирзоян-Фидан

Ереван /Медиамакс/. Министры иностранных дел Армении и Турции Арарат Мирзоян и Хакан Фидан встретились сегодня в рамках консультационной площадки «3+3», проходящей в Стамбуле.
«Собеседники обсудили вопросы двусторонней повестки и продолжение диалога, направленного на полное урегулирование отношений между Арменией и Турцией.
Министр Мирзоян подтвердил важность реализации достигнутых в ходе процесса договоренностей.
На встрече состоялся также обмен мыслями по региональным событиям», - говорится в сообщении МИД Армении.
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