В Стамбуле состоялась встреча Мирзоян-Фидан - Mediamax.am

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В Стамбуле состоялась встреча Мирзоян-Фидан


Фото: apa.az


Ереван /Медиамакс/. Министры иностранных дел Армении и Турции Арарат Мирзоян и Хакан Фидан встретились сегодня в рамках консультационной площадки «3+3», проходящей в Стамбуле.

«Собеседники обсудили вопросы двусторонней повестки и продолжение диалога, направленного на полное урегулирование отношений между Арменией и Турцией.

 

Министр Мирзоян подтвердил важность реализации достигнутых в ходе процесса договоренностей.

 

На встрече состоялся также обмен мыслями по региональным событиям», - говорится в сообщении МИД Армении.

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