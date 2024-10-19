В Стамбуле состоялась встреча Мирзоян-Фидан

Ереван /Медиамакс/. Министры иностранных дел Армении и Турции Арарат Мирзоян и Хакан Фидан встретились сегодня в рамках консультационной площадки «3+3», проходящей в Стамбуле.

«Собеседники обсудили вопросы двусторонней повестки и продолжение диалога, направленного на полное урегулирование отношений между Арменией и Турцией.

Министр Мирзоян подтвердил важность реализации достигнутых в ходе процесса договоренностей.

На встрече состоялся также обмен мыслями по региональным событиям», - говорится в сообщении МИД Армении.