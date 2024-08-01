Рубинян и Кылыч обсудили тему железнодорожного сообщения между Арменией и Турцией

Ереван /Медиамакс/. Специальные представители по урегулированию отношений Армении и Турции Рубен Рубинян и Сердар Кылыч провели сегодня встречу на пограничном пункте Маргара-Алижан.
«Они подтвердили договоренности, достигнутые в ходе предыдущих встреч.
Кроме того, специальные представители договорились оценить в соответствии с региональными событиями технические потребности, которые позволят ввести в эксплуатацию железнодорожный пограничный переход Ахурик/Акьяка, а также взаимно облегчить визовые процедуры для владельцев дипломатических/официальных паспортов.
Они еще раз подчеркнули согласие продолжить процесс урегулирования без каких-либо предварительных условий для достижения конечной цели - полного урегулирования между двумя странами», - говорится в сообщении пресс-службы МИД Армении.
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