Рубинян и Кылыч обсудили тему железнодорожного сообщения между Арменией и Турцией

Ереван /Медиамакс/. Специальные представители по урегулированию отношений Армении и Турции Рубен Рубинян и Сердар Кылыч провели сегодня встречу на пограничном пункте Маргара-Алижан.

«Они подтвердили договоренности, достигнутые в ходе предыдущих встреч.

Кроме того, специальные представители договорились оценить в соответствии с региональными событиями технические потребности, которые позволят ввести в эксплуатацию железнодорожный пограничный переход Ахурик/Акьяка, а также взаимно облегчить визовые процедуры для владельцев дипломатических/официальных паспортов.

Они еще раз подчеркнули согласие продолжить процесс урегулирования без каких-либо предварительных условий для достижения конечной цели - полного урегулирования между двумя странами», - говорится в сообщении пресс-службы МИД Армении.