5/10/15: «Малые шаги», comeback Талвитие и «самая большая проблема»

Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.



С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.



• 15 ЛЕТ НАЗАД: 2-8 ИЮЛЯ 2003 ГОДА



Убийство декана



Утром 2 июля в Ереване был убит декан факультета русской филологии Ереванского государственного университета Карен Мкртчян.



Политика «малых шагов», заявил Вардан Осканян



Министр иностранных дел Армении Вардан Осканян заявил 2 июля, что Армения и Турция договорились о реализации политики «малых шагов», направленных на нормализацию двусторонних отношений.



Глава армянского внешнеполитического ведомства выразил надежду, что эта политика позволит Армении и Турции добиться прогресса.



Хейки Талвитие и Вардан Осканян Фото: Фотолур

• 10 ЛЕТ НАЗАД: 2-8 ИЮЛЯ 2008 ГОДА

Давид Шахназарян Фото: Фотолур

• 5 ЛЕТ НАЗАД: 2-8 ИЮЛЯ 2013 ГОДА