5/10/15: «Малые шаги», comeback Талвитие и «самая большая проблема»

Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.
С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.
• 15 ЛЕТ НАЗАД: 2-8 ИЮЛЯ 2003 ГОДА
Убийство декана
Утром 2 июля в Ереване был убит декан факультета русской филологии Ереванского государственного университета Карен Мкртчян.
Политика «малых шагов», заявил Вардан Осканян
Министр иностранных дел Армении Вардан Осканян заявил 2 июля, что Армения и Турция договорились о реализации политики «малых шагов», направленных на нормализацию двусторонних отношений.
Глава армянского внешнеполитического ведомства выразил надежду, что эта политика позволит Армении и Турции добиться прогресса.
Фото: Фотолур
Хейки Талвитие
8 июля финский дипломат Хейки Талвитие (Heikki Talvitie), занимавший в 1995-1996 годах пост сопредседателя Минской конференции ОБСЕ по Нагорному Карабаху, был назначен специальным представителем Европейского Союза на Южном Кавказе.
• 10 ЛЕТ НАЗАД: 2-8 ИЮЛЯ 2008 ГОДА
«Самая большая проблема»
2 июля премьер-министр Тигран Саркисян заявил, что «коррупция является самой большой проблемой Армении, тормозящей развитие страны».
Выступая на форуме по обсуждению антикоррупционных международных обязательств Армении, Тигран Саркисян сказал, что президент Серж Саргсян поставил перед правительством конкретные задачи по преодолению коррупции.
Оппозиционный политик Давид Шахназарян заявил в ответ, что высказывания властей о борьбе с коррупцией звучат «по меньшей мере смешно».
Фото: Фотолур
«Коррупция является не только их принципиальной позицией, но и основной опорой режима. Говоря о борьбе с коррупцией, власти разыгрывают театрализованное представление, ведь именно коррупция - источник богатства и рычаг для сохранения власти», - сказал Шахназарян. Он также заявил, что по сведению его источников, «капитал экс-президента Роберта Кочаряна превышает бюджет Армении».
• 5 ЛЕТ НАЗАД: 2-8 ИЮЛЯ 2013 ГОДА
Июльская уверенность и сентябрьский «разворот»
Выступая 4 июля в Брюсселе на встрече старших дипломатов стран Восточного партнерства, замминистра иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян выразил уверенность, что Соглашение об Ассоциации Армении с ЕС будет парафировано на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе. Мнацаканян отмечал, что переговоры о Соглашении находятся на финальной стадии.
Фото: Фотолур
Три месяца спустя, 13 сентября 2013 года еврокомиссар Штефан Фюле заявил в Ереване: «После заявления о присоединении Таможенному союзу у Армении больше нет возможности парафировать соглашение, о котором мы вели переговоры три с половиной года».
Ара Тадевосян
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