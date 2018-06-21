5/10/15: Старт «футбольной дипломатии», призыв Путина, Обамы и Оланда

Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.



С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.



• 15 ЛЕТ НАЗАД: 18-24 ИЮНЯ 2003 ГОДА



Армянские военные готовы ехать в Баку



20 июня помощник замминистра обороны Армении, полковник Мурад Исаханян заявил, что Армения готова принять участие в военных учениях Cooperative Best Effort 2004 на территории Азербайджана в рамках программы НАТО «Партнерство ради мира».



Он отметил, что Армения направит своих военнослужащих на учения в Азербайджан, если получит соответствующее приглашение от командования НАТО.



• 10 ЛЕТ НАЗАД: 18-24 ИЮНЯ 2008 ГОДА



Фрид призвал Азербайджан «избежать соблазна»



Помощник госсекретаря США Дэниэл Фрид заявил 18 июня, что президенты Армении и Азербайджана сделали «важный шаг вперед», согласившись продолжить переговоры по карабахскому урегулированию на основе «Базовых принципов», разработанных в рамках Минской группы ОБСЕ.



Выступая 18 июня на слушаниях «Кавказ: замороженные конфликты и закрытые границы», Дэниэл Фрид также сказал:



Дэниэл Фрид Фото: REUTERS

• 5 ЛЕТ НАЗАД: 18-24 ИЮНЯ 2013 ГОДА