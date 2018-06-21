5/10/15: Старт «футбольной дипломатии», призыв Путина, Обамы и Оланда

Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.
С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.
• 15 ЛЕТ НАЗАД: 18-24 ИЮНЯ 2003 ГОДА
Армянские военные готовы ехать в Баку
20 июня помощник замминистра обороны Армении, полковник Мурад Исаханян заявил, что Армения готова принять участие в военных учениях Cooperative Best Effort 2004 на территории Азербайджана в рамках программы НАТО «Партнерство ради мира».
Он отметил, что Армения направит своих военнослужащих на учения в Азербайджан, если получит соответствующее приглашение от командования НАТО.
• 10 ЛЕТ НАЗАД: 18-24 ИЮНЯ 2008 ГОДА
Фрид призвал Азербайджан «избежать соблазна»
Помощник госсекретаря США Дэниэл Фрид заявил 18 июня, что президенты Армении и Азербайджана сделали «важный шаг вперед», согласившись продолжить переговоры по карабахскому урегулированию на основе «Базовых принципов», разработанных в рамках Минской группы ОБСЕ.
Выступая 18 июня на слушаниях «Кавказ: замороженные конфликты и закрытые границы», Дэниэл Фрид также сказал:
Фото: REUTERS
«В то время, как нефтяные и газовые доходы Азербайджана продолжают стремительно расти, мы продолжаем призывать руководство страны разумно использовать эти средства во благо настоящих и будущих поколений. Мы надеемся, что руководство Азербайджана избежит соблазна думать, что возобновление боевых действий является жизнеспособным вариантом. Мы заявляли о нашей озабоченности в связи с настойчивой воинственной риторикой некоторых азербайджанских официальных лиц».
Начало «футбольной дипломатии»
Президент Армении Серж Саргсян заявил 23 июня на встрече с представителями армянской общины Москвы, что рассматривает возможность приглашения своего турецкого коллеги Абдуллы Гюля в Ереван.
«В ближайшем будущем я намерен предпринять новые шаги для стимулирования армяно-турецких отношений. По всей вероятности, я приглашу президента Турции Абдуллу Гюля в Ереван и предложу ему вместе наблюдать за встречей футбольных сборных Армении и Турции», - сказал Серж Саргсян.
• 5 ЛЕТ НАЗАД: 18-24 ИЮНЯ 2013 ГОДА
Заявление Путина, Обамы и Олланда
Президенты России, США и Франции приняли 18 июня совместное заявление по нагорно-карабахскому конфликту, отметив, что «возобновление военных действий будет иметь катастрофические последствия для населения региона и приведет к человеческим жертвам, дальнейшим разрушениям, росту числа беженцев, огромным финансовым затратам»
«Мы продолжим оказание содействия сторонам нагорно-карабахского конфликта в достижении устойчивого и мирного урегулирования. Мы выражаем наше глубокое сожаление в связи с тем, что стороны в ходе переговорного процесса вместо того, чтобы попытаться найти решение, основанное на учете взаимных интересов, продолжали стремиться к получению односторонних выгод.
Мы по-прежнему твердо уверены в том, что положения, содержащиеся в заявлениях наших стран, сделанных в последние четыре года, должны стать основой справедливого и прочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Эти положения необходимо рассматривать как единое целое, так как любая попытка отдать предпочтение одним из них перед другими исключает возможность принятия сбалансированного решения.
Фото: REUTERS
Возобновление военных действий будет иметь катастрофические последствия для населения региона и приведет к человеческим жертвам, дальнейшим разрушениям, росту числа беженцев, огромным финансовым затратам. Мы решительно призываем руководителей всех сторон еще раз подтвердить приверженность Хельсинкским принципам, в частности, принципам неприменения силы или угрозы применения силы, территориальной целостности, равноправия и права народов на самоопределение. Мы также обращаемся к ним с настоятельной просьбой воздерживаться от действий или заявлений, которые могут усилить напряженность в регионе и привести к эскалации конфликта. Руководители должны готовить народы к миру, а не к войне», - говорилось в заявлении Владимира Путина, Барака Обамы и Франсуа Олланда, принятом в рамках саммита G8.
Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян заявил, что совместное заявление президентов России, США и Франции «может оказать содействие прогрессу на переговорах, если руководство Азербайджана правильно воспримет акценты, расставленные лидерами стран-посредников».
Ара Тадевосян
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