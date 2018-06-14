5/10/15: Самый молодой спикер, CBE-2003, «золотые номера»

Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.



С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.



• 15 ЛЕТ НАЗАД: 11-17 ИЮНЯ 2003 ГОДА



Коалиция и самый молодой спикер



11 июня лидеры Республиканской партии Армении, партий «Оринац еркир» и «Дашнакцутюн» подписали в Ереване меморандум о формировании коалиционного правительства.



Президент Армении Роберт Кочарян заявил, что подписание меморандума является беспрецедентным событием в истории страны и выразил надежду, что все три партии будут плодотворно сотрудничать в составе нового правительства.



Подписание коалиционного меморандума Фото: Фотолур

Серж Саргсян на открытии учений Cooperative Best Effort-2003 Фото: Фотолур

• 10 ЛЕТ НАЗАД: 11-17 ИЮНЯ 2008 ГОДА

Фото: Фотолур

• 5 ЛЕТ НАЗАД: 11-17 ИЮНЯ 2013 ГОДА