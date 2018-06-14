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5/10/15: Самый молодой спикер, CBE-2003, «золотые номера»


Фото: Фотолур

Серж Саргсян на открытии учений Cooperative Best Effort-2003
Серж Саргсян на открытии учений Cooperative Best Effort-2003

Фото: Фотолур

Фото: Фотолур

Подписание коалиционного меморандума
Подписание коалиционного меморандума

Фото: Фотолур

Фото: Фотолур

Серж Саргсян и Тарон Маргарян
Серж Саргсян и Тарон Маргарян

Фото: Фотолур


Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.

С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10  и 15 лет назад.

•    15 ЛЕТ НАЗАД: 11-17 ИЮНЯ 2003 ГОДА

Коалиция и самый молодой спикер

 11 июня лидеры Республиканской партии Армении, партий «Оринац еркир» и «Дашнакцутюн» подписали в Ереване меморандум о формировании коалиционного правительства.

Президент Армении Роберт Кочарян заявил, что подписание меморандума является беспрецедентным событием в истории страны и выразил надежду, что все три партии будут плодотворно сотрудничать в составе нового правительства.

Подписание коалиционного меморандума Подписание коалиционного меморандума

Фото: Фотолур


12 июня 35-летний лидер партии «Оринац еркир» Артур Багдасарян был избран председателем Национального Собрания Армении, став самым молодым руководителем парламента в истории Армении.

Cooperative Best Effort 2003

17 июня в Армении стартовали военные учения Cooperative Best Effort 2003 в рамках программы НАТО «Партнерство ради мира» (ПРМ).

Выступая на открытии, министр обороны Армении Серж Саргсян заявил, что программа «Партнерство ради мира» объединила множество стран, заинтересованных в установлении мира и стабильности на евроатлантическом пространстве, и сотрудничество в рамках ПРМ становится еще более актуальным перед лицом новых угроз.
Серж Саргсян на открытии учений Cooperative Best Effort-2003 Серж Саргсян на открытии учений Cooperative Best Effort-2003

Фото: Фотолур


В учениях Cooperative Best Effort 2003 приняли участие представители Турции.

•    10 ЛЕТ НАЗАД: 11-17 ИЮНЯ 2008 ГОДА

Общественный совет

13 июня президент Армении Серж Саргсян подписал указ о создании Общественного совета. Решение президента о создании Общественного совета было «обусловлено необходимостью стимулировать общественно-политический диалог».

Серж Саргсян о «золотых номерах»

13 июня, выступая в Ереване на совещании с руководителями Полиции, президент Армении Серж Саргсян сказал: «Мы должны сделать все, чтобы Дорожная полиция Армении соответствовала европейскому уровню».

«Ни один неправомерный поступок, ни одно проявление коорупции и неуважения к владельцам автотранспортных средств со стороны полицейских не останется безнаказанным», заявил Серж Саргсян.

Фото: Фотолур


«Когда сотрудник дорожно-патрульной службы видит, как нарушают правила дорожного движения владельцы дорогих автомашин с «золотыми номерами», он отворачивается и создает видимость, что работает, останавливая и штрафуя ни в чем неповинных граждан. Я требую, чтобы начиная с сегодняшего дня этому явлению был положен конец. Ни одно нарушение не должно оставаться безнаказанным, а если кто-либо попробует применить насилие по отношению к сотруднику полиции, это будет иметь очень серьезные последствия», - говорил президент Армении.

•    5 ЛЕТ НАЗАД: 11-17 ИЮНЯ 2013 ГОДА

Тарон Маргарян вступил в должность

11 июня состоялась церемония вступления в должность мэра Еревана Тарона Маргаряна.
Серж Саргсян и Тарон Маргарян Серж Саргсян и Тарон Маргарян

Фото: Фотолур


Выступая на церемонии, президент Армении Серж Саргсян сказал:

«После выборов наступает время ответственности и тяжелой работы, и я уверен, что пришло время, чтобы Тарон Маргарян и его соратники увеличили свою энергию и усилия».

Ара Тадевосян

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