5/10/15: Самый молодой спикер, CBE-2003, «золотые номера»

Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.
С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.
• 15 ЛЕТ НАЗАД: 11-17 ИЮНЯ 2003 ГОДА
Коалиция и самый молодой спикер
11 июня лидеры Республиканской партии Армении, партий «Оринац еркир» и «Дашнакцутюн» подписали в Ереване меморандум о формировании коалиционного правительства.
Президент Армении Роберт Кочарян заявил, что подписание меморандума является беспрецедентным событием в истории страны и выразил надежду, что все три партии будут плодотворно сотрудничать в составе нового правительства.
Фото: Фотолур
12 июня 35-летний лидер партии «Оринац еркир» Артур Багдасарян был избран председателем Национального Собрания Армении, став самым молодым руководителем парламента в истории Армении.
Cooperative Best Effort 2003
17 июня в Армении стартовали военные учения Cooperative Best Effort 2003 в рамках программы НАТО «Партнерство ради мира» (ПРМ).
Выступая на открытии, министр обороны Армении Серж Саргсян заявил, что программа «Партнерство ради мира» объединила множество стран, заинтересованных в установлении мира и стабильности на евроатлантическом пространстве, и сотрудничество в рамках ПРМ становится еще более актуальным перед лицом новых угроз.
Фото: Фотолур
В учениях Cooperative Best Effort 2003 приняли участие представители Турции.
• 10 ЛЕТ НАЗАД: 11-17 ИЮНЯ 2008 ГОДА
Общественный совет
13 июня президент Армении Серж Саргсян подписал указ о создании Общественного совета. Решение президента о создании Общественного совета было «обусловлено необходимостью стимулировать общественно-политический диалог».
Серж Саргсян о «золотых номерах»
13 июня, выступая в Ереване на совещании с руководителями Полиции, президент Армении Серж Саргсян сказал: «Мы должны сделать все, чтобы Дорожная полиция Армении соответствовала европейскому уровню».
«Ни один неправомерный поступок, ни одно проявление коорупции и неуважения к владельцам автотранспортных средств со стороны полицейских не останется безнаказанным», заявил Серж Саргсян.
Фото: Фотолур
«Когда сотрудник дорожно-патрульной службы видит, как нарушают правила дорожного движения владельцы дорогих автомашин с «золотыми номерами», он отворачивается и создает видимость, что работает, останавливая и штрафуя ни в чем неповинных граждан. Я требую, чтобы начиная с сегодняшего дня этому явлению был положен конец. Ни одно нарушение не должно оставаться безнаказанным, а если кто-либо попробует применить насилие по отношению к сотруднику полиции, это будет иметь очень серьезные последствия», - говорил президент Армении.
• 5 ЛЕТ НАЗАД: 11-17 ИЮНЯ 2013 ГОДА
Тарон Маргарян вступил в должность
11 июня состоялась церемония вступления в должность мэра Еревана Тарона Маргаряна.
Фото: Фотолур
Выступая на церемонии, президент Армении Серж Саргсян сказал:
«После выборов наступает время ответственности и тяжелой работы, и я уверен, что пришло время, чтобы Тарон Маргарян и его соратники увеличили свою энергию и усилия».
Ара Тадевосян
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.