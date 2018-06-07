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5/10/15: Осканян-Гюль, АЭС, Саргсян - о «фиаско» Азербайджана


Хьюг Мингарели
Хьюг Мингарели

Фото: Unian

Серж Саргсян и Ильхам Алиев
Серж Саргсян и Ильхам Алиев

Фото: REUTERS

Серж Саргсян 5 июня 2013 года
Серж Саргсян 5 июня 2013 года

Фото: пресс-служба президента Армении

Вано Мерабишвили
Вано Мерабишвили

Фото: REUTERS


Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.

С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10  и 15 лет назад.

•    15 ЛЕТ НАЗАД: 4-10 ИЮНЯ 2003 ГОДА

ЕС об АЭС

4 июня директор общего управления по внешним отношениям Европейской Комиссии Хьюг Мингарели заявил в Ереване, что ЕС готов выделить 100 млн евро для обеспечения безопасного закрытия Армянской атомной станции. Мингарелли подчеркнул, что ЕС продолжает настаивать на необходимости скорейшего закрытия Армянской АЭС и намерен провести в ближайшее время конференцию стран-доноров, посвященную реализации этой задачи.

Хьюг Мингарели Хьюг Мингарели

Фото: Unian


Министр торговли и экономического развития Армении Карен Чшмаритян заявил в ответ, что позиция Еревана осталась неизменной - атомная станция должна функционировать до тех пор, пока Армения не будет обеспечена альтернативными источниками энергии.

Осканян-Гюль

Министр иностранных дел Армении Вардан Осканян встретился 4 июня в Мадриде со своим турецким коллегой Абдуллой Гюлем.

Встреча Осканяна и Гюля стала первой после победы на выборах в Турции партии «Справедливости и Развития» и формирования нового турецкого правительства. По итогам встречи министра заявили о важности нормализации двусторонних отношений.
и договорились о продолжении диалога.

•    10 ЛЕТ НАЗАД: 4-10 ИЮНЯ 2008 ГОДА

Первая встреча Саргсяна и Алиева

6 июня в Санкт-Петербурге состоялась встреча президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева - первая после избрания Сержа Саркисяна главой армянского государства.

По итогам встречи министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян заявил, что она была «положительной и конструктивной».
Серж Саргсян и Ильхам Алиев Серж Саргсян и Ильхам Алиев

Фото: REUTERS


«Президенты ознакомились с подходами друг друга и дали поручения министрам иностранных дел продолжить переговоры при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ», - заявил министр иностранных дел Армении.

Снова об АЭС

6 июня министр энергетики и природных ресурсов Армении Армен Мовсисян заявил, что пока не будет построен новый ядерный энергоблок Армянской АЭС, о закрытии действующего реактора и речи быть не может.

Министр говорил, что строительные работы планируется начать в 2012 году с привлечением иностранного капитала.

В интервью телекомпании «Шант» в апреле 2018 года, за несколько дней до своей отставки, премьер-министр Армении Серж Саргсян фактически признал, что проект строительства нового энергоблока АЭС заморожен.

Мерабишвили об Армении

Министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили заявил, что международное сообщество относится к Армении «либеральнее», поскольку республика не стремится вступать в НАТО.
Вано Мерабишвили Вано Мерабишвили

Фото: REUTERS


«У нас с Россией плохие отношения, потому что мы хотим в НАТО, и в НАТО на нас смотрят с лупой по той же причине. Если сравнить заключения, как прошли президентские выборы в Армении и Грузии, и прочесть, как их оценили западные наблюдатели, то оценка разгона митинга в Ереване была мягче, чем в Тбилиси. И это только потому, что Армения не собирается в НАТО, к ним и отношение либеральнее», - заявил Вано Мерабишвили в интервью, опубликованном 9 июня в журнале «Коммерсант Власть».

•    5 ЛЕТ НАЗАД: 4-10 ИЮНЯ 2013 ГОДА

Серж Саргсян о скором фиаско Азербайджана

5 июня президент Армении Серж Саргсян заявил, что «мы должны продолжить диверсификацию нашей экономики для того, чтобы получить более благоприятные условия в результате новых региональных изменений, ожидаемых через несколько лет».

Выступая на заседании Совета национальной безопасности Армении, глава государства выразил уверенность, что спустя 3-4 года картина региона полностью изменится, и Армения должна быть готова к этим изменениям.
Серж Саргсян 5 июня 2013 года Серж Саргсян 5 июня 2013 года

Фото: пресс-служба президента Армении


Серж Саргсян заметил, что эксперты уже прогнозируют фиаско Азербайджана через 2-3 года.

«В условиях хронического спада добычи нефти и газа власти соседнего государства продолжают тратить эти средства так, как это вряд ли планировал даже их противник. Только сиюминутные удовольствия – в этом логика осуществляемой этой страной политики. Финансовые средства с сумасшедшей скоростью тратятся на сферы одноразового пользования»,-  говорил Серж Саргсян.

До Апрельской войны 2016 года оставалось менее 3 лет.

Ара Тадевосян

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