5/10/15: Осканян-Гюль, АЭС, Саргсян - о «фиаско» Азербайджана

Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.



С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.



• 15 ЛЕТ НАЗАД: 4-10 ИЮНЯ 2003 ГОДА



ЕС об АЭС



4 июня директор общего управления по внешним отношениям Европейской Комиссии Хьюг Мингарели заявил в Ереване, что ЕС готов выделить 100 млн евро для обеспечения безопасного закрытия Армянской атомной станции. Мингарелли подчеркнул, что ЕС продолжает настаивать на необходимости скорейшего закрытия Армянской АЭС и намерен провести в ближайшее время конференцию стран-доноров, посвященную реализации этой задачи.



Хьюг Мингарели Фото: Unian

• 10 ЛЕТ НАЗАД: 4-10 ИЮНЯ 2008 ГОДА

Серж Саргсян и Ильхам Алиев Фото: REUTERS

Вано Мерабишвили Фото: REUTERS

• 5 ЛЕТ НАЗАД: 4-10 ИЮНЯ 2013 ГОДА