5/10/15: Осканян-Гюль, АЭС, Саргсян - о «фиаско» Азербайджана

Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.
С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.
• 15 ЛЕТ НАЗАД: 4-10 ИЮНЯ 2003 ГОДА
ЕС об АЭС
4 июня директор общего управления по внешним отношениям Европейской Комиссии Хьюг Мингарели заявил в Ереване, что ЕС готов выделить 100 млн евро для обеспечения безопасного закрытия Армянской атомной станции. Мингарелли подчеркнул, что ЕС продолжает настаивать на необходимости скорейшего закрытия Армянской АЭС и намерен провести в ближайшее время конференцию стран-доноров, посвященную реализации этой задачи.
Фото: Unian
Министр торговли и экономического развития Армении Карен Чшмаритян заявил в ответ, что позиция Еревана осталась неизменной - атомная станция должна функционировать до тех пор, пока Армения не будет обеспечена альтернативными источниками энергии.
Осканян-Гюль
Министр иностранных дел Армении Вардан Осканян встретился 4 июня в Мадриде со своим турецким коллегой Абдуллой Гюлем.
Встреча Осканяна и Гюля стала первой после победы на выборах в Турции партии «Справедливости и Развития» и формирования нового турецкого правительства. По итогам встречи министра заявили о важности нормализации двусторонних отношений.
и договорились о продолжении диалога.
• 10 ЛЕТ НАЗАД: 4-10 ИЮНЯ 2008 ГОДА
Первая встреча Саргсяна и Алиева
6 июня в Санкт-Петербурге состоялась встреча президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева - первая после избрания Сержа Саркисяна главой армянского государства.
По итогам встречи министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян заявил, что она была «положительной и конструктивной».
Фото: REUTERS
«Президенты ознакомились с подходами друг друга и дали поручения министрам иностранных дел продолжить переговоры при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ», - заявил министр иностранных дел Армении.
Снова об АЭС
6 июня министр энергетики и природных ресурсов Армении Армен Мовсисян заявил, что пока не будет построен новый ядерный энергоблок Армянской АЭС, о закрытии действующего реактора и речи быть не может.
Министр говорил, что строительные работы планируется начать в 2012 году с привлечением иностранного капитала.
В интервью телекомпании «Шант» в апреле 2018 года, за несколько дней до своей отставки, премьер-министр Армении Серж Саргсян фактически признал, что проект строительства нового энергоблока АЭС заморожен.
Мерабишвили об Армении
Министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили заявил, что международное сообщество относится к Армении «либеральнее», поскольку республика не стремится вступать в НАТО.
Фото: REUTERS
«У нас с Россией плохие отношения, потому что мы хотим в НАТО, и в НАТО на нас смотрят с лупой по той же причине. Если сравнить заключения, как прошли президентские выборы в Армении и Грузии, и прочесть, как их оценили западные наблюдатели, то оценка разгона митинга в Ереване была мягче, чем в Тбилиси. И это только потому, что Армения не собирается в НАТО, к ним и отношение либеральнее», - заявил Вано Мерабишвили в интервью, опубликованном 9 июня в журнале «Коммерсант Власть».
• 5 ЛЕТ НАЗАД: 4-10 ИЮНЯ 2013 ГОДА
Серж Саргсян о скором фиаско Азербайджана
5 июня президент Армении Серж Саргсян заявил, что «мы должны продолжить диверсификацию нашей экономики для того, чтобы получить более благоприятные условия в результате новых региональных изменений, ожидаемых через несколько лет».
Выступая на заседании Совета национальной безопасности Армении, глава государства выразил уверенность, что спустя 3-4 года картина региона полностью изменится, и Армения должна быть готова к этим изменениям.
Фото: пресс-служба президента Армении
Серж Саргсян заметил, что эксперты уже прогнозируют фиаско Азербайджана через 2-3 года.
«В условиях хронического спада добычи нефти и газа власти соседнего государства продолжают тратить эти средства так, как это вряд ли планировал даже их противник. Только сиюминутные удовольствия – в этом логика осуществляемой этой страной политики. Финансовые средства с сумасшедшей скоростью тратятся на сферы одноразового пользования»,- говорил Серж Саргсян.
До Апрельской войны 2016 года оставалось менее 3 лет.
Ара Тадевосян
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