5/10/15: Принц Чарльз, Сурен Хачатрян и призыв ОБСЕ

Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.



С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.



• 15 ЛЕТ НАЗАД: 28 МАЯ-3 ИЮНЯ 2003 ГОДА



Призыв США



Соединенные Штаты призвали 31 мая правительство Армении «оперативно отреагировать» на ключевые положения заключения Международной наблюдательской миссии о парламентских выборах в Армении.



Выступая на заседании Постоянного совета ОБСЕ, представитель США Дуглас Дэвидсон

заметил, что двойственная оценка армянских парламентских выборов «особенно разочаровывает с учетом того огромного прогресса, которого добилась Армения за последние 11 лет в деле построения современного общества, чем народ и правтельство этой страны могут заслуженно гордиться».



• 10 ЛЕТ НАЗАД: 28 МАЯ-3 ИЮНЯ 2008 ГОДА



«Государство - на стороне бизнеса»



29 мая президент Армении Серж Саргсян заявил на встрече с предпринимателями, что «государство всегда будет на стороне бизнеса».



«Отныне, идя на работу, каждый работник налоговой и таможенной служб должен осознавать, что идет предоставлять услуги бизнесу и не более того. Тех, кого этот подход не устроит, мы заменим новыми кадрами», - заявил президент Армении.



По его словам, «атмосфера взаимного доверия будет не временным явлением, а постоянным стилем работы».



Новый глава Полиции



29 мая Серж Саргсян подписал указы об освобождения Айка Арутюняна с поста начальника Полиции и назначении на этот пост Алика Саргсяна. До назначения на пост начальника Полиции Алик Саргсян занимал пост главы Араратского марза.



Финальный отчет ОБСЕ



Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ распространило 30 мая финальный отчет о февральских президентских выборах в Армении. В документе говорилось, что «несмотря на то, что выборы главным образом соответствовали обязательствам перед ОБСЕ и международным стандартам в предвыборный период и в течение голосования, возникли серьезные проблемы относительно ряда обязательств, в особенности - после дня выборов».



Кристиан Штрохал Фото: ОБСЕ

• 5 ЛЕТ НАЗАД: 28 МАЯ-3 ИЮНЯ 2013 ГОДА

Принц Чарльз в Ереване с Арменом Саргсяном и создателями Дилижанской школы Фото: Давид Акопян