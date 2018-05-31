5/10/15: Принц Чарльз, Сурен Хачатрян и призыв ОБСЕ

Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.
С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.
• 15 ЛЕТ НАЗАД: 28 МАЯ-3 ИЮНЯ 2003 ГОДА
Призыв США
Соединенные Штаты призвали 31 мая правительство Армении «оперативно отреагировать» на ключевые положения заключения Международной наблюдательской миссии о парламентских выборах в Армении.
Выступая на заседании Постоянного совета ОБСЕ, представитель США Дуглас Дэвидсон
заметил, что двойственная оценка армянских парламентских выборов «особенно разочаровывает с учетом того огромного прогресса, которого добилась Армения за последние 11 лет в деле построения современного общества, чем народ и правтельство этой страны могут заслуженно гордиться».
• 10 ЛЕТ НАЗАД: 28 МАЯ-3 ИЮНЯ 2008 ГОДА
«Государство - на стороне бизнеса»
29 мая президент Армении Серж Саргсян заявил на встрече с предпринимателями, что «государство всегда будет на стороне бизнеса».
«Отныне, идя на работу, каждый работник налоговой и таможенной служб должен осознавать, что идет предоставлять услуги бизнесу и не более того. Тех, кого этот подход не устроит, мы заменим новыми кадрами», - заявил президент Армении.
По его словам, «атмосфера взаимного доверия будет не временным явлением, а постоянным стилем работы».
Новый глава Полиции
29 мая Серж Саргсян подписал указы об освобождения Айка Арутюняна с поста начальника Полиции и назначении на этот пост Алика Саргсяна. До назначения на пост начальника Полиции Алик Саргсян занимал пост главы Араратского марза.
Финальный отчет ОБСЕ
Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ распространило 30 мая финальный отчет о февральских президентских выборах в Армении. В документе говорилось, что «несмотря на то, что выборы главным образом соответствовали обязательствам перед ОБСЕ и международным стандартам в предвыборный период и в течение голосования, возникли серьезные проблемы относительно ряда обязательств, в особенности - после дня выборов».
Фото: ОБСЕ
В отчете говорилось, что «это продемонстрировало неполную приверженность стандартам проведения демократических выборов и девальвировало избирательный процесс в целом».
«Для улучшения избирательных процессов в Армении требуются не столько технические, или правовые изменения, а подлинная приверженность властей всех уровней и других участников политического процесса проведению демократического избирательного процесса, свободного от чрезмерного вмешательства государства и отвечающего стандартам ОБСЕ», - сказал глава БДИПЧ Кристиан Штрохал.
• 5 ЛЕТ НАЗАД: 28 МАЯ-3 ИЮНЯ 2013 ГОДА
Принц Чарльз в Армении
29 мая президент Армении Серж Саргсян встретился с Принцем Чарльзом, который приехал в Ереван по приглашению благотворительного фонда «Ереван, моя любовь».
«У нашего народа к вам особенное отношение, и это также обусловлено тем, что вы ведете обширную благотворительную деятельность. Ярким примером является Ваше активное участие и Ваш вклад в программу «Ереван, моя любовь»», - сказал Серж Саргсян.
Фото: Давид Акопян
Президент Армении также поблагодарил автора проекта «Ереван, моя любовь» Армена Саргсяна за инициирование программы и организацию визита принца Чарльза в Армению.
Принц Чарльз подчеркнул важность благотворительной программы «Ереван, моя любовь», а также программы Международной школы Дилижана.
Сурен Хачатрян оставляет пост
3 июня Сурен Хачатрян заявил, что до завершения следствия прекращает полномочия главы Сюникской области.
Фото: Фотолур
«Сожалею, что не смог предотвратить трагический инцидент, произошедший возле моего дома. Теперь на все вопросы ответит объективное следствие. Каждый должен ответить перед законом за свои поступки, в том числе и я. До завершения следствия я решил сложить с себя полномочия главы Сюникской области и уже получил на это разрешение моего руководства»,- говорилось в заявлении Хачатряна.
Во время инцидента, произошедшего вечером 1 июня у дома губернатора Сюника Сурена Хачатряна, погиб один и были ранены два человека.
Ара Тадевосян
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