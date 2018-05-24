5/10/15: Рассел-Джонстон, «Абиев - не бульдозер», «короткие штанишки»

Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.



С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.



• 15 ЛЕТ НАЗАД: 21-27 МАЯ 2003 ГОДА



«Равноправный характер»



Армяно-российские отношения «носят поистине добровольный и действительно равноправный характер», заявил президент Армении Роберт Кочарян в интервью, опубликованном 22 мая в газете «Известия».



«За последние пять лет отношения между Арменией и Россией вышли за сугубо политические рамки. Они становятся все более взвешенными и взаимно уважительными», - говорил Кочарян.



«Сафар Абиев - не бульдозер»



24 мая министр обороны Армении Серж Саргсян заявил, что «Сафар Абиев - не бульдозер, чтобы проложить «коридор» по территории Армении».



Так он прокомментировал заявление министра обороны Азербайджана, сделанное в Баку на встрече с министром обороны Литвы Линасом Линкявичусом:



«Армения должна всегда помнить - на что соглашался Азербайджан вчера, сегодня и завтра он соглашаться не будет. Азербайджан не хочет иметь разделенное государство - я имею в виду Нахичевань, отрезанный от наших основных земель. Завтра этот вопрос будет поднят».



Сафар Абиев и Ильхам Алиев

Лорд Рассел-Джонстон Фото: REUTERS

• 10 ЛЕТ НАЗАД: 21-27 МАЯ 2008 ГОДА

Тигран Саргсян Фото: Пресс-служба правительства РА

• 5 ЛЕТ НАЗАД: 21-27 МАЯ 2013 ГОДА