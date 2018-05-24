5/10/15: Рассел-Джонстон, «Абиев - не бульдозер», «короткие штанишки»

Мы живем в обществе, многие члены которого более не представляют свою жизнь без выражения своего мнения в социальных сетях. Возможно, в этом есть определенные преимущества. А недостатком является то, что многие участники бурных обсуждений забыли или вообще не знают, что происходило в Армении, к примеру, 10 или 15 лет назад.
С целью восполнить этот пробел Медиамакс ведет рубрику 5/10/15, которая каждую неделю представляет события, происходившие в Армении, 5, 10 и 15 лет назад.
• 15 ЛЕТ НАЗАД: 21-27 МАЯ 2003 ГОДА
«Равноправный характер»
Армяно-российские отношения «носят поистине добровольный и действительно равноправный характер», заявил президент Армении Роберт Кочарян в интервью, опубликованном 22 мая в газете «Известия».
«За последние пять лет отношения между Арменией и Россией вышли за сугубо политические рамки. Они становятся все более взвешенными и взаимно уважительными», - говорил Кочарян.
«Сафар Абиев - не бульдозер»
24 мая министр обороны Армении Серж Саргсян заявил, что «Сафар Абиев - не бульдозер, чтобы проложить «коридор» по территории Армении».
Так он прокомментировал заявление министра обороны Азербайджана, сделанное в Баку на встрече с министром обороны Литвы Линасом Линкявичусом:
«Армения должна всегда помнить - на что соглашался Азербайджан вчера, сегодня и завтра он соглашаться не будет. Азербайджан не хочет иметь разделенное государство - я имею в виду Нахичевань, отрезанный от наших основных земель. Завтра этот вопрос будет поднят».
Наблюдатели озабочены
25 мая в в Армении прошли выборы в Национальное Собрание. Они были омрачены инцидентом на избирательном участке в селе Шаумян Араратского района, в результате которого был убит один и ранены два человека.
Европейские наблюдатели присутствовали на избирательном участке в Шаумяне в тот момент, когда по нему был открыт огонь из автомата.
«Несмотря на заметный прогресс по сравнению с недавними президентскими выборами, парламентские выборы в Армении не соответствовали международным стандартам по ряду важных компонентов», - говорилось в заявлении совместной наблюдательской миссия БДИПЧ/ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ и Парламентской Ассамблеи Совета Европы.
Глава наблюдательской миссии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Джованни Кесслер заявил, что наблюдатели озабочены большим количеством нарушений, допущенных при подсчете голосов.
Руководитель наблюдательской миссии БДИПЧ/ОБСЕ Роберт Бэрри сказал, что нарушения были отмечены на 30 процентах участков, которые посетили международные наблюдатели.
Фото: REUTERS
Глава наблюдательской миссии ПАСЕ Лорд Рассел-Джонстон выразил сомнение в достоверности сведений ЦИК Армении об участии избирателей в выборах. «Меня удивляет, что за полчаса до закрытия избирательных участков явка избирателей была на уровне 43 процентов, а после завершения голосования эта цифра выросла до 51%», - заявил Лорд Рассел-Джонстон.
Оппозиционный блок «Справедливость», занявший на выборах второе место с 14.25 процентами голосов, заявил, что не признает итогов выборов.
• 10 ЛЕТ НАЗАД: 21-27 МАЯ 2008 ГОДА
Судьба армянских церквей в Грузии
23 мая премьер-министр Армении Тигран Саргсян встретился в Минске со своим грузинским коллегой Ладо Гургенидзе в рамках заседания Совета глав правительств стран СНГ.
Премьер-министры обсудили вопрос юридического статуса Грузинской епархии Армянской Апостольской церкви. Тигран Саргсян обратил внимание своего коллеги на периодические нападки и провокационные действия со стороны радикальных представителей грузинского духовенства. Армянский премьер отметил также факт незаконного ограждения территории армянской церкви Сурб Норашен в Тбилиси.
Финансовый центр - из Ливана в Армению
24 мая премьер-министр Армении Тигран Саргсян заявил в Дилижане, что арабские страны выражают желание перевести свой финансовый центр из Ливана в Армению, предлагая провести в республике соответствующие законодательные изменения.
«Армения может стать мостом между Европой и мусульманскими странами», - говорил Тигран Саргсян. Он отмечал, что для превращения в финансовый центр для арабского мира, Армения должна будет приобрести очертания оффшорной зоны, в которой будут предоставляться выгодные по мировым меркам финансовые услуги.
Фото: Пресс-служба правительства РА
Премьер также отметил, что Армения может стать организатором торгов ценных бумаг стран СНГ. «По мере развития рынков ценных бумаг стран СНГ все еще остается нерешенной проблема выхода ценных бумаг на иностранные рынки, и Армения может предложить СНГ благоприятные условия для размещения своих ценных бумаг. Пришедший на армянский рынок оператор OMX Group может осуществить переломные программы», - говорил Тигран Саргсян.
• 5 ЛЕТ НАЗАД: 21-27 МАЯ 2013 ГОДА
«Возмутительный факт»
Глава МИД России Сергей Лавров назвал 21 мая «возмутительным» факт исчезновения голосов, отданных гражданами Азербайджана за российскую участницу конкурса «Евровидение» Дину Гарипову.
Выступая на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым в Москве, российский министр предупредил, что «без ответа это не останется».
«Когда у нашей участницы украли 10 баллов, это не радует, прежде всего, с точки зрения того, как это мероприятие организовано. Мы договорились с Эльмаром Мамедъяровым, что после того, как Общественное телевидение Азербайджана прояснит правовые пути получения исчерпывающих объяснений, мы согласуем наши совместные действия, чтобы эта возмутительная акция не осталась без ответа», - сказал Сергей Лавров.
Фото: REUTERS
23 мая первый заместитель председателя парламента Азербайджана Зияфет Аскеров заявил, что «виновные в провокации, допущенной на конкурсе «Евровидение», скоро будут выявлены».
«Не может быть, чтобы в Азербайджане не проголосовали за Россию. Я точно знаю, что голоса были отданы, но что с ними стало и куда они пропали, будет выяснено. Сейчас сложно сказать, на каком уровне была провокация - на международном или региональном. Виноватые будут скоро выявлены. Единственное, что можно сказать - в этом вопросе нет и не может быть вины Азербайджана», - подчеркнул Аскеров.
«Стремления к реформам нет»
21 мая депутат от фракции «Дашнакцутюн» Арцвик Минасян заявил, что представленная в парламенте пятилетняя программа правительства является «декларацией с комплексом расплывчатых формулировок».
«В парламенте премьер-министр говорил о революции идеи. Это было очередной демагогией. На самом деле правительство не готово к изменениям. Стремления к реформам нет»,- говорил Минасян.
«Выросли из коротких штанишек»
23 мая министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров дал понять, что власти страны не откажутся от намерения изменить статус офиса ОБСЕ в Баку.
«За 20 лет участия Азербайджана в ОБСЕ мы выросли из коротких штанишек. Они все время говорят о верховенстве закона и приверженности всем правилам и регуляциям, существующим в рамках ОБСЕ. Но тут же выступили против изменения Азербайджаном статуса своего офиса, притом что нам на правах хозяев решать, какой уровень представительства ОБСЕ должен быть», - заявил глава МИД Азербайджана.
Ара Тадевосян
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