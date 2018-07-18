Нефутбольные размышления о Футболе

1) Чемпионат закончился победой сборной Франции. Заслуженной победой. Команда, умеющая глушить конструктив соперника. В то же время, это команда, способная моментально взрываться и жалить соперника своим безукоризненным Мбаппе-копьем. В современном мире наиболее могущественные страны придерживаются тех же приоритетов: надежная защита собственных рубежей и потенциал внезапного нападения. С максимальной непрогнозируемостью возможных направлений ударов и наибольшим поражением противника.

2) Малые страны, благодаря своей неистовой вере в собственные идеалы и целеустремленной работе способны выступить с собственной повесткой, прогнуть под себя мир, заставить признать за собой право на действо. Героическая Хорватия со своей блестящей президентшей - несомненный пример для нас. Не в футболе, пока там надежд нет, но во всем остальном - точно!

3) Правильный выбор тренера - абсолютно необходимое условие для весомых побед. Бельгия по своему потенциалу и именам была наиболее сильной командой Мундиаля. Но испанец Мартинес совершенно очевидно не попал в бельгийский контекст, и команда была вынуждена довольствоваться бронзой. И хотя дома бельгийцев приняли как героев, надо понимать, что редчайший шанс на чемпионство был упущен. Опять же - к тезису о малых странах - Хорватия никогда бы не продвинулась так далеко, имей она тренера-варяга, а не красавца Далича. Но всегда надо иметь перед собой и обратный пример: клоун Санпаули опозорился сам и низверг команду Аргентины. Чужие лекала под национальную стратегию подобрать невозможно. При этом роль личности национального лидера чрезвычайно велика.

4) Очень важны домашние заготовки. Предельная концентрация при исполнении штрафных командами Англии, Уругвая или португальцем Роналду была главной силой этих команд. Нам всегда надо иметь такие заготовки в международной политике, в особенности, живя в таком непростом регионе.

5) Железная дисциплина, беспрекословное исполнение собственных обязанностей каждым членом команды, коллективная нацеленность на результат, подкрепленная Идеей - вот составляющие российского футбольного чуда. Идея в данном случае - вернуть стране статус державы, и не только футбольной. Абсолютно применимо для любой страны, претендующей на возможность любого чуда, особенно экономического.

6) Наличие экстраординарных солистов, не подкрепленное командной дисциплиной, сегодня - в век технологий - уже не может гарантировать результат. Время «божественной руки» Марадоны, или даже «священной ноги» Месси уже безвозвратно в прошлом. Даже неистовый характер Роналдо не смог вытащить Португалию в число лидеров. А уж безвольный Салах и подавно не мог спасти Египет от тотального разгрома на чемпионате. И, наоборот, Модрич стал лучшим игроком турнира в том числе благодаря четкой командной стратегии и дисциплине хорватов. И действиям «через не могу». Молодым армянским менеджерам команды премьера Пашиняна нужно брать пример с хорватов.

7) Успех приходит к тем, кто правильно определяет баланс опыта и молодости в команде. Явление миру молодого Кутепова под страховку опытнейшего Игнашевича - одно из открытий чемпионата. Обратите внимание не только на действия этой пары стопперов в защите, но и на их гениальные переводы метров на пятьдесят на фланг Фернандесу - это было просто великолепно! Сравнимо только с забросами Погба на Мбаппе за спину защитников. Команда молодых армянских реформаторов пока не особенно склонна к привлечению и использованию опыта предшественников. Жаль, теряется драгоценное время.

8) Для победы очень важен мозговой центр команды. Гризманн, Модрич, Азар были определяющими центрами принятия решений в своих командах. Провал Аргентины, остановка России в четьвертьфинале связаны с неожиданной остановкой «мотора» у Месси и более слабой по отношению к собственному потенциалу игрой Головина. Энергетика лидера очень важна. Но ее должна поддерживать и стимулировать команда. У Аргентины в этом плане никого не нашлось, поэтому зарегистрирован провал. У России был железный, даже местами чугуноватый Черчесов и, конечно же, Дзюба - воплощение командного Духа, гений мотивации!

9) Футбол - наша жизнь в миниатюре. Порой, очень наглядной. Он любим нами не только как фантастически интересная командная игра, но и как возможная модель прогресса. И предостережения от регресса. Будем внимательны к футбольным импульсам. Да здравствует Его Величество Футбол!

Армен Дарбинян – ректор Армяно-Российского (Славянского) университета.





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