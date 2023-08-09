Формула мира, ведущая к войне

В недавнем интервью Euronews Ильхам Алиев обратился к "армянам Армении". А значит, и ко мне. Поэтому надо ответить. Отвечу пунктирами.



• Азербайджанский президент на полном серьезе, в открытую говорит о том, что "выиграть войну" было миссией его жизни. Меня после прослушивания этого ответа сразу унесло в средневековье: т.е. не благоденствие, не счастье своего народа, не процветание бессменно руководимого государства, а именно - "выиграть войну". Я бы еще кое-как понял это как задачу момента, но миссия жизни?! Президента?! Тогда - исполнил, уходи. Но выдвигается следующая миссия - не жизни на этот раз, а так, в добавок: "А сейчас мы говорим о мире". Не верится, не ощущается, и даже не фантазируется.



• Недавнюю войну в Азербайджане с подачи Алиева называют не иначе, как "отечественной" или "победоносной". То есть война, унесшая жизни многих тысяч молодых и не очень людей с обеих сторон, возносится азербайджанской официальной пропагандой в абсолютную ценность. Бравирование победоносной риторикой никак не приближает нас к миру, скорее, наоборот: оно мультиплицирует чувство неуважения, пренебрежения к другой стороне, притупляет бдительность. Мир невозможен в таком состоянии.



• Алиев уже не первый раз называет трехстороннюю декларацию от 9 ноября 2020 года актом "о капитуляции Армении". Но мы в Армении так не считаем. Общеизвестен факт: армянские вооруженные силы и армянское вооружение не в полном объеме были вовлечены в боевые действия, не проводилась всеобщая мобилизация, да и многочисленные акты героизма армянских мальчишек не стыкуются с понятием "капитуляция". Было бы большой ошибкой относиться к армянскому государству и народу Армении как к капитулянтам, такой подход таит в себе мину замедленного действия, это практически верная гарантия новой войны.



• Алиев призывает нас к "четкому осознанию сложившейся геополитической ситуации и соотношения сил". Довольно опытному уже политику следовало бы учитывать, что геополитическая ситуация и соотношение сил могут измениться, как они изменились совсем недавно. Уповать на геополитику в расчете на мирное сосуществование неоправданно и недальновидно. К миру может привести только исключительная воля народов, ведомых мудрыми политическими стратегами, которых поддерживает интеллектуальная элита.



• Еще одно заблуждение: "Они знают, что мы гораздо сильнее...они должны понимать, что, если они не подпишут мирный договор, ситуация в будущем может оказаться непредсказуемой...им придется выбирать между очень плохим и приемлемым". Во-первых, мы такого не знаем. Во-вторых, мы точно знаем, что обладали и обладаем возможностями нанесения непоправимого урона противнику (не буду уточнять, они общеизвестны) - как в экономическом, так и демографическом смысле. В 44-дневной войне мы эти возможности не использовали - по разным, в том числе - гуманитарным мотивам. Но в новой войне у нас таких мотивов уже не будет. Мир единственно возможен, только когда обе стороны сознательно выбирают оптимум, а не "очень плохое или приемлемое". В Алиевской формуле таится огромный ненавистнический потенциал, и это явно к войне.



• Алиев не может скрыть свое предельное удовлетворение фактом признания Арменией Карабаха частью Азербайджана, тем самым сводя проблему к территориальному спору. Но официальная Армения (официальная - подчеркиваю) никогда и не претендовала на территорию, мы говорили и будем говорить о народе и его правах, включая право на самоопределение, которое императивно и не может зависеть от исхода даже проигранной войны. Это гордый и самодостаточный народ, и он не прогнется, даже голодая. Выдвижение Алиевым заранее неисполнимого требования о немедленной, одномоментной ассимиляции (или интеграции) - верный путь к войне.



• Лачинский коридор. Связь с "материковой" Арменией. Данное право также незыблемо, никем не оспаривалось и не оспаривается. Армения и стойкий народ Карабаха обязательно добьются его полномасштабной реализации. И никакие фантасмагорические проекты "Западного Азербайджана" не смогут этому воспрепятствовать.



• И последнее. Алиев уверен, что выиграл войну. А может, война еще впереди, и это было только сражение? Хорошо бы иметь это в виду.



Армен Дарбинян - профессор, член-корреспондент Национальной Академии Наук Армении, иностранный член Российской Академии Наук



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