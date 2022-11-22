Несколько тезисов - властям и общественности Армении - в преддверии саммита ОДКБ в Ереване

1. ОДКБ - организация, которая ни при каких обстоятельствах не будет задействована в качестве военного блока в пределах границ СНГ. Для более или менее опытных политиков (к числу которых современные армянские политические лидеры не относятся) данный тезис был очевиден всегда, вчера об этом уже в открытую заявил Констанин Косачев: «Конфликт между Арменией и Азербайджаном не входит в сферу компетенций и ответственности ОДКБ».



2. При известных и уже не скрываемых стратегических целях Турции в направлении создания «армии Турана» с вовлечением стран Центральной Азии - членов ОДКБ, геополитическая задача России - укреплять и цементировать ОДКБ. Со стороны Армении было бы крайне недальновидно расшатывать блок изнутри.



3. В лексиконе лидеров государств - членов ОДКБ все активнее используется неполитические, но при этом вполне восточные категории «братская страна» и «брат» по отношению к Азербайджану и ее лидеру. Алиев сам подкинул вчера «дров» в данный контекст, заявив, что «в ОДКБ у Азербайджана больше друзей, чем у Армении». В этом есть абсолютная недоработка армянской дипломатии: цивилизационных корней и реального вклада в развитие и процветание стран Центральной Азии у армян несравненно больше, чем у наших оппонентов.



4. Надо иметь в виду, что союзники Армении по ОДКБ, за исключением России, не только восприняли «победу» Азербайджана в 44-дневной войне как вполне закономерную и справедливую, но и уже второй год подряд официально поздравляют Алиева с этой «великой» победой. Россия же нейтральна, как и положено посреднику. Требовать от России односторонней позиции в пользу Армении недальновидно и нереально (см. первый тезис).



5. Азербайджан всеми средствами пытается придать противостоянию и конфликту религиозное звучание. Мы знаем, что это не так. Но этого не знают народы государств-членов ОДКБ. Почему у нас нет посольств в Таджикистане и Кыргызстане, почему пассивны посольства в Беларуси и Казахстане? И при этом у нас на очереди Уругвай? Надо бы, чтоб Узбекистан - тоже на У, но смысл совершенно другой. Гротескно, но не смешно.



6. Решение Сената Франции не должно вскружить головы нашим политикам и экспертам: оно имеет моральное, цивилизационное, но никак не военное значение или смысл. Более того, в случае нашей неадекватной, шапкозакидательской реакции оно может сыграть во вред: нам нельзя сейчас думать о замене «зонтика» - во-первых, потому, что нового никто не обещал, во-вторых, потому, что действующий зонт никто не отменял.



7. Завтра на саммите нам нужно получить консенсусную констатацию факта злостного нарушения Азербайджаном государственной границы Республики Армения, четкого заявления о необходимости ее восстановления в международно признанных параметрах. Неплохо было бы получить также заверение государств, считающих Азербайджан братским государством, о воздежании от действий и заявлений, противоречащих официальным интересам и позиции Республики Армения.



Армен Дарбинян – ректор Армяно-Российского (Славянского) университета, бывший премьер-министр Республики Армения.



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