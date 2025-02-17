«Мюнхенские принципы» 5 лет спустя

14 февраля в Ереване прошла презентация книги «44: Поражение», на которой один из её авторов, Карен Арутюнян, отметил:



«Необходимо различать две составляющие войны: военную и политическую. Эта война была прежде всего политическим поражением. В книге мы достаточно подробно анализируем военную составляющую, но в первую очередь мы имеем дело с дипломатическим, политическим провалом. Он усилился после 2018 года из-за популизма правительства, его некомпетентности и неспособности адекватно оценивать реальность».



На прошлой неделе Никол Пашинян участвовал в ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности. Перед отъездом в Германию с трибуны парламента он вновь прямо или косвенно обвинил бывших президентов Армении в провале процесса урегулирования или заведении его в тупик.



Пять лет назад в рамках Мюнхенской конференции состоялась бесславная полемика премьер-министра Армении с президентом Азербайджана, которую сам Пашинян назвал «переломной».







После дебатов Пашинян не только опубликовал свои «Мюнхенские принципы», но и заявил, что они привносят «новое содержание» в процесс урегулирования.



Пашинян утверждал, что после мая 2018 года Азербайджан пытался убедить международное сообщество в деструктивной позиции Армении, а дискуссия в Мюнхене доказала, что именно Азербайджан выступает с деструктивных, «порой граничащих с расизмом» позиций.



Комментируя один из «Мюнхенских принципов» - «нет вопроса территорий, есть вопрос безопасности», премьер-министр Армении заявил, что силы самообороны Арцаха взяли под контроль эти территории «не ради удовольствия, а потому что у них не было иного выбора».



Он добавил, что цель состояла в том, чтобы максимально отдалить агрессивные действия Азербайджана от границ Арцаха, и «если Азербайджан или международное сообщество смогут предложить столь же эффективные инструменты для обеспечения безопасности, армянский народ готов это обсудить».



Напомню ещё несколько из «Мюнхенских принципов» Никола Пашиняна:



«Нагорный Карабах обрёл независимость так же, как и Азербайджан».



«Нагорный Карабах является стороной конфликта и переговоров, без которой невозможно урегулирование конфликта».



«Проблема Нагорного Карабаха не имеет военного решения. Если кто-то скажет, что у проблемы есть военное решение, народ Карабаха ответит, что она давно решена».



Спустя семь месяцев после «переломного» обсуждения в Мюнхене Алиев начал войну.



Спустя пять лет после провозглашения «Мюнхенских принципов» Пашинян продвигает тезис о «Реальной Армении». Тот самый Пашинян, который пять лет назад говорил Алиеву в Мюнхене:



«Я бы посоветовал президенту Алиеву не углубляться так далеко в историю. Потому что когда армянский царь Тигран Великий вёл переговоры с римским военачальником Помпеем, на Южном Кавказе, да и во всём мире в целом не существовало государства под названием Азербайджан».



Ара Тадевосян - директор Медиамакс.