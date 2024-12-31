Медиамакс 25+: развиваться и раскрывать потенциал

В колонке по итогам 2023 года я писал о том, что у нас много идей и планов на следующий год. Но, честно говоря, не думал, что этот год окажется столь продуктивным и, наверное, одним из лучших за 25-летнюю историю Медиамакс.



Мы сразу решили, что 25-летие праздновать не будем и постараемся наполнить юбилейный год важными проектами.



В этом году мы издали две книги «Вано и Вазген: жизнь и трагедия двух друзей» и книгу-альбом «Армянский красный» о Советской Армении.



Первая книга стала бестселлером. Первое издание было распродано за две недели, второе - за три. Сейчас в продаже третье издание, и динамика по-прежнему радует: только в сети книжных магазинов «Букинист» в среднем ежедневно продается 10 экземпляров.



Продажи второй начались недавно, но результаты уже хорошие.



В конце года мы запустили свой книжный интернет-магазин, где в данный момент представлено 6 книг.



В этом году мы начали осваивать новое направление и совместно с компанией Skill Marketing организовали и провели первую конференцию Robust Armenia «Устойчивое развитие и ESG: международная повестка, местные потребности».



Robust Armenia будет ежегодной, мы хотим, чтобы конференция стала платформой для обсуждения вопросов устойчивого развития Армении представителями частного сектора. Сейчас работаем над программой конференции 2025 года.







Не исключено, что в 2025 году проведем конференции и по другим темам, поскольку считаем это направление перспективным.



С сентября мы работаем над стратегией развития медиа-компании Медиамакс и планируем завершить работу в феврале 2025 года и перейти к реализации. Сейчас самое время лучше использовать накопленный потенциал посредством более системных практик». Сотрудничающая с нами международный консультант сказала: «25 лет вы практически все делали верно, руководствуясь интуицией, а сейчас настало время лучше использовать накопленный потенциал, внедряя более системные практики».



Честно говоря, я всегда относился к стратегиям скептически, предпочитая концентрироваться на практической работе, однако последние месяцы работы с консультантом убедили меня в том, что у нас действительно большой нереализованный потенциал, и не раскрывать его - глупая расточительность.



В 2024 году, как и всегда, в центре нашего внимания был человек. Мы пишем о людях и для людей. Один из важнейших ключей к успеху Медиамакс - взаимное уважение между нами и нашими читателями. То, что вы нас цените и любите - приятно, но и налагает на нас большую ответственность. Будьте уверены, что Медиамакс прекрасно осознает ценность вашего доверия.



Ара Тадевосян - директор Медиамакс.