История «прослушки» встречи Кочаряна с Бурджанадзе

26 октября в Грузии пройдут парламентские выборы, итоги которых будут иметь важное значение не только для самой страны, но и для региона. По этому случаю расскажу историю, случившуюся 20 лет назад.



С 22 по 23 октября 2004 года президент Армении Роберт Кочарян был с официальным визитом в Грузии, а я был в пресс-пуле.



В первый день визита президенты Армении и Грузии Роберт Кочарян и Михаил Саакашвили обсудили вопросы координации усилий двух стран по вопросам сотрудничества с Европейским союзом в рамках «Политики европейского соседства».







На следующий день на встрече с председателем парламента Грузии Нино Бурджанадзе Кочарян сказал, что Армения и Грузия могли бы создать совместную группу экспертов для разработки документа о приоритетах в рамках Политики соседства ЕС. Президент Армении отмечал, что сам Европейский союз пока не готов сформулировать свои предложения, и «мы можем использовать этот момент для того, чтобы активнее заявить о своих ожиданиях».



Но на встрече Кочаряна с Бурджанадзе обсуждались куда более интересные вопросы. Откуда я знаю, - спросите вы.



Обычно во время визитов журналисты присутствуют лишь в начале официальных встреч и после протокольной съемки их приглашают выйти. Так было и в этот раз, но когда мы вышли из зала заседаний, нам предложили ждать в приемной, а не в коридоре. Это было не единственным новшеством. В приемной стоял динамик, через который транслировался разговор Кочаряна и Бурджанадзе (они говорили по-русски). Мы несколько раз спросили сотрудников приеменой - нормально ли это? Те довольно равнодушно кивали головами. И мы с большим энтузиазмом принялись стенографировать и записывать встречу на диктофоны. Не могу сказать, что мы слышали откровенные сенсации, но, к примеру, Бурджанадзе открытым текстом жаловалась на россиян, а Кочарян - на предвзятость наблюдателей ОБСЕ.



Встреча закончилась, и мы, воодушевленные «добычей», поспешили в отель, чтобы написать материалы и передать их в Ереван. Все было почти готово, когда с нами спешно связалась руководитель пресс-службы аппарата президента Асмик Петросян и сказала, что трансляция велась в результате технической ошибки, и мы не можем предавать огласке содержание разговора. Так мы остались ни с чем.



Ара Тадевосян – директор Медиамакс.