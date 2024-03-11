Be Armenian, Be in jail?

Несколько дней назад мы принимали в офисе Медиамакс вице-президента фонда FAST Сюзанну Шамахян. В партнерстве с Вива-МТС мы реализуем образовательную программу «Стартуй!» для старшеклассников, и Сюзанна рассказала им, как избежать самых распространенных ошибок при запуске стартапа.



Перед началом встречи я рассказал школьникам, что Рубен Варданян, Нубар Афеян и их друзья решили создать фонд для развития науки и технологий в Армении сразу после апрельской войны 2016 года. Тогда у нас было много обсуждений с Рубеном. Это интервью, ставшее первым официальным упоминанием о FAST, мы редактировали десятки раз. Я более чем уверен, что FAST, который медленно, но верно меняет правила игры, является одной из причин, по которой Рубен Варданян находится в бакинской тюрьме.







9 лет назад в этот день в Нью-Йорке был официально запущен проект 100 LIVES под девизом BeArmenian, BeAlive. Автором лозунга стал Нубар Афеян, который так объяснил свой выбор:



«Стойкость, воля к жизни и благодарность – черты присущие армянам. Однако этими же качествами наделены все люди. Мы разработали идею #BeArmenian, #BeAlive [«будь армянином, будь живым»] для кристаллизации силы человеческого духа. Не только для нас, армян, но и для всех».



За несколько дней до запуска инициативы я взял еще одно интервью у Рубена Варданяна, в котором он, в частности, сказал:



«Сегодняшняя Армения как средняя страна со средними амбициями не вызывает у многих армян диаспоры ни гордости, ни страха за ее будущее. Сегодня в диаспоре нет разочарования в отношении Армении, скорее, это можно назвать безразличием, которое, на мой взгляд, гораздо опаснее негативного отношения, поскольку лишено каких-либо эмоций».



Напомню, тогда мы еще не знали, что через год случится апрельская война, а через 5 лет - 44-дневная.



Рубен Варданян находится в бакинской тюрьме и за верность идее BeArmenian, BeAlive. То, что Рубен пытался сделать в Арцахе с сентября 2022 по сентябрь 2023 года, было попыткой придать этому лозунгу плоть и кровь. Думаю, что будучи очень умным человеком, в глубине души он понимал, что его борьба не увенчается успехом. Но он предпочел борьбу даже тогда, когда большинство отнеслись к его усилиям со скепсисом и усмешкой. И именно поэтому он сегодня в бакинской тюрьме. Лозунг BeArmenian, BeAlive, от которого, уверен, Рубен не откажется никогда, более опасен для его главного тюремщика, чем те «реваншистские настроения», о которых тот часто говорит.



Ара Тадевосян – директор Медиамакс.