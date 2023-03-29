Тяжелые последствия политической неряшливости - Mediamax.am

Тяжелые последствия политической неряшливости
Ара Тадевосян
Директор Медиамакс
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Тяжелые последствия политической неряшливости


Наверное, сегодня власти Армении отдали бы многое, чтобы избежать ситуации, которая сложилась после того, как 24 марта Конституционный суд принял решение о том, что обязательства, установленные заявлением о признании юрисдикции Международного уголовного суда, соответствуют основному закону Армении.

Если отбросить гипотезу о том, что правительство Никола Пашиняна решило совершить политическое самоубийство, можно сделать вывод, что вердикт Конституционного суда, принятый спустя несколько дней после решения Международного уголовного суда в отношении президента России Владимира Путина - совпадение, которое можно и нужно было предотвратить.

Разговоры о признании юрисдикции Международного уголовного суда активизировались в сентябре 2022 года, когда Азербайджан вторгся на суверенную территорию Армении (и остается там по сей день), а в боях погибло 200 армянских военнослужащих.

О необходимости признания юрисдикции суда говорили не только представители властей, но и бывший Омбудсмен Арман Татоян, который явно не пользуется их симпатией. 12 сентября 2022 года он, в частности, сказал:

«Это нужно сделать в срочном порядке в условиях продолжающейся агрессии и массовых преступлений Азербайджана против Армении. Президент Азербайджана, руководители спецслужб и армии должны быть привлечены к международной уголовной ответственности».

То, что решение Конституционного суда было опубликовано именно 24 марта, вероятно, было обусловлено соответствующими процедурами. Тут-то и возникает проблема политической неряшливости и недальновидности властей, за которые мы можем заплатить высокую цену. Фактически, ни в Конституционном суде, ни в министерстве иностранных дел, ни в аппарате Пашиняна не нашлось никого, кто мог бы осознать последствия решения на фоне событий, связанных с Путиным.

Принятие вердикта можно было отложить, либо принять, но сообщить о нем позднее. Или хотя бы сопроводить решение комментарием представителя властей. Уверяю, что в столь щепетильных ситуациях все государства прибегают к подобным «хитростям».

Теперь все смешалось и назревает гора проблем, которая может обрушиться на нашу голову. Но вместо того, чтобы искать решения, мы видим очередное проявление преступной глупости - некоторые деятели рассуждают примерно так: «если бы русские помогли нам в сентябре, проблема признания юрисдикции Международного уголовного суда не возникла бы». Можно подумать, что признание этой юрисдикции приведет к решению наших проблем с безопасностью.

Нормальный человек знает, что когда в клетке сидит раненый тигр, нельзя заходить к нему и пытаться бить по открытой ране. Тигр нанесет вам такой ответный удар, что даже если вы останетесь живы, то жить полноценной жизнью более не сможете. Но властям Армении почему-то кажется, что и это сойдет им с рук.

Ара Тадевосян - директор Медиамакс.

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