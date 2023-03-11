Де Ваал и Tristia Мандельштама

Думаю, многие из вас «заочно знакомы» с Томасом де Ваалом. Он один из немногих западных экспертов, действительно информированных о нашем регионе и карабахском конфликте. Недавно он опубликовал статью «Армения: год неопределенности», выдержки из которой были представлены на нашем сайте.



Около недели назад Том, с которым я знаком более 20 лет благодаря Марку Григоряну, сообщил, что завершил перевод сборника стихов Осипа Мандельштама «Tristia», работу на которым начал... в далеком 1988 году, когда защищал в Оксфорде диссертацию, посвященную Мандельштаму.



«Вскоре я обнаружил, что Мандельштама почти невозможно переводить, особенно если хочешь сохранить размер. В разные годы я возвращался к этому занятию и снова забрасывал его. Наконец, во время коронавирусного локдауна я вдруг осознал, что в 2022 году сборнику «Tristia» исполняется сто лет, и сказал себе, что либо закончу перевод сейчас, либо никогда», - написал Том.











Книга будет двуязычной: на русском и английском. И тут я вспомнил, что у нас дома есть двуязычная книга Мандельштама: на русском и немецком.



В конца 80-х мама иногда покупала книги «с рук». Однажды она приобрела сборник рассказов Рэя Брэдбери и книгу стихов Осипа Мандельштама, опубликованную в Германии. Не помню точно, сколько она за них заплатила, но то была весомая сумма для семьи, жившей на зарплату советских инженеров. Вечером домой пришел отец и, узнав о стоимости книг, поссорился с мамой. Она обиделась, а у меня остался досадный осадок. Тогда мне было сложно понять, что мать и отец были правы каждый по-своему.



Если вас интересует Мандельштам и «Серебряный век» русской поэзии, рекомендую посмотреть эту беседу - точно не пожалеете.









Спойлер: на самом деле о сексе и алкоголе говорят мало, основной упор сделан именно на поэзию:)



Ара Тадевосян - директор Медиамакс.



