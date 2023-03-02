Де Ваал: Освобождения Варданяна от должности желали как Алиев, так и Пашинян - Mediamax.am

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Де Ваал: Освобождения Варданяна от должности желали как Алиев, так и Пашинян


Фото: https://www.tuftsgloballeadership.org/


Ереван /Медиамакс/. Старший аналитик Фонда Карнеги, эксперт по вопросам Кавказа Томас де Ваал считает, что и Ильхам Алиев и Никол Пашинян хотели добиться освобождения от должности Рубена Варданяна.

«Де-факто Варданян был освобожден от должности президентом Карабаха 23 февраля 2023 года. До открытия дороги должно произойти еще несколько событий. Россия также скажет свое слово, но теперь эти развития кажутся ближе. Если это произойдет, Пашинян и Алиев могут возобновить переговоры при посредничестве ЕС, прерванные в декабре»,- пишет де Ваал в статье «Армения: год неопределенности».

 

В то же время, он отмечает, что подписание армянско-азербайджанского мирного договора не будет легким. «Будущее Карабаха все еще спорно, армянская сторона относится к намерениям Азербайджана с подозрением»,- отмечает аналитик.

 

«Пашинян не скрывает свей обеспокоенности по поводу военной и экономической зависимости Армении от России. Несмотря на недовольство Москвы и угрозы белорусского лидера Александра Лукашенко, он публично ставит под сомнение полезность ОДКБ, руководимой Россией. Пашинян неоднократно обращался к западным партнерам и теперь получил миссию ЕС по мониторингу с двухлетним мандатом, которая вызывает недовольство министерства иностранных дел России»,- пишет де Ваал.

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