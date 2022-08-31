Манана, которую я очень любил

Около месяца назад мы встретились с директором «Центра медиа-инициатив» (бывший армянский «Интерньюс») Нунэ Саргсян. «Знаю, что Манана в Ереване, и почему-то снова не получается встретиться с ней», - сказал я. «Манана переехала в Ереван, теперь она будет здесь жить, успеете встретиться не раз», - успокоила Нунэ.



Сегодня рано утром я узнал, что вечером 30 августа Манана Асламазян была сбита автомобилем в центре Еревана и скончалась в больнице, не приходя в сознание. Мы не встретимся больше никогда.



Нунэ познакомила меня с Мананой в 2011 году. Позвонила и сказала, что Манана приехала в Ереван с новым проектом и хочет встречаться с армянскими медиа-менеджерами. Манана была легендарной личностью - она внесла большой вклад в становление и развитие телевидения в России и особенно - в российских регионах, и познакомиться с ней было большой честью.



Мы встретились на кухне «Интерньюс», и Манана сразу забросала меня вопросами об управленческих и финансовых проблемах армянских медиа. В каких-то вопросах мы не сошлись во мнениях: она настаивала, что в Армении можно делать те или иные проекты, я же возражал, утверждая, что монетизировать такой контент на местном рынке невозможно.



Так мы начали общаться с Мананой. Через несколько месяцев после знакомства она привела к нам в офис известного американского журналиста и режиссера-документалиста Джона Альперта, который провел мастер-класс для журналистов Медиамакс. На протяжении многих лет Альперт был единственным американским журналистом, имевшим возможность бывать на Кубе и встречаться с Фиделем Кастро.



«Однажды я провел с Фиделем целую неделю. Мы говорили о чем угодно - о политике, рыбалке, сигарах», - вспоминал Джон. Можете себе представить, с каким интересом слушали его наши молодые журналисты и с каким удовлетворением наблюдала за этой картиной Манана.









Всякий раз, когда мы начинали новый спецпроект, я посылал ссылку Манане. Ее мнение всегда было важным, потому что Манана была всегда честна и никогда не льстила. Если ей что-то не нравилось, она говорила об этом прямо.



Но и похвалить она умела так, что меня буквально распирало от радости:



«Дерзайте и, как всегда, будьте пионерами в Армении».



В 2013 году в студии «Сивилнет» мы с Мананой беседовали о проблемах армянских СМИ. Хорошо, что это видео сохранилось.







Манана всегда бурлила идеями. Например, когда я отправил ей колонку Анны Симонян Как достичь дзен в Армении, Манана ответила целой россыпью идей:



«Действительно понравилось! Но надо идти дальше! Теперь надо сделать лонгрид как готовить хаш и потом инфографику - как его есть.. И дзен про хаш для тех, кто его любит, но есть не может:)».







Я очень любил Манану. Мне будет не хватать ее энергетики, ее улыбки и света, который она распространяла вокруг себя. Запуская новый проект, я, как всегда, буду думать: «А что скажет Манана?» К сожалению, отныне мне придется лишь угадывать ее ответ.



Ара Тадевосян - директор Медиамакс.