Эрдоган заявил, что «обеспечение безопасности европейского континента без Турции невозможно» - Mediamax.am

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Эрдоган заявил, что «обеспечение безопасности европейского континента без Турции невозможно»


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «обеспечение безопасности европейского континента без участия Турции невозможно».

Как сообщает Анатолийское агентство, Эрдоган сказал:

 

«Потребность Европы в Турции не только в сфере безопасности, но и во многих других областях, включая экономику, дипломатию и торговлю, стала открыто признаваться».

 

Он подчеркнул, что Анкара готова развивать отношения с европейскими странами и ЕС «в рамках общих интересов и на основе взаимоуважения».

 

«По мере того как наши европейские друзья формируют свою политику на рациональной основе, они осознают значимость отношений с Турцией. Мы рассматриваем это в качестве многообещающих событий для будущего отношений Турции и ЕС», - сказал Эрдоган.

 

По его словам, происходящие в мире «стремительные и непредсказуемые» изменения в мире указывают на необходимость дальнейшего диалога и институционального сотрудничества между Анкарой и Брюсселем.

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