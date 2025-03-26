Эрдоган заявил, что «обеспечение безопасности европейского континента без Турции невозможно»

Ереван /Медиамакс/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «обеспечение безопасности европейского континента без участия Турции невозможно».

Как сообщает Анатолийское агентство, Эрдоган сказал:

«Потребность Европы в Турции не только в сфере безопасности, но и во многих других областях, включая экономику, дипломатию и торговлю, стала открыто признаваться».

Он подчеркнул, что Анкара готова развивать отношения с европейскими странами и ЕС «в рамках общих интересов и на основе взаимоуважения».

«По мере того как наши европейские друзья формируют свою политику на рациональной основе, они осознают значимость отношений с Турцией. Мы рассматриваем это в качестве многообещающих событий для будущего отношений Турции и ЕС», - сказал Эрдоган.

По его словам, происходящие в мире «стремительные и непредсказуемые» изменения в мире указывают на необходимость дальнейшего диалога и институционального сотрудничества между Анкарой и Брюсселем.