Эрдоган: без Турции Европе трудно играть роль глобального игрока

Ереван /Медиамакс/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что без Турции Европе все труднее дается роль глобального игрока.

«Мы являемся неотъемлемой частью Европы и рассматриваем процесс нашей евроинтеграции как стратегический приоритет. Европе, в состав которой не включена Турция, как она того заслуживает, становится все труднее продолжать свое существование в качестве глобального игрока», - эти слова президента Турции приводит ТАСС.

Эрдоган подчеркнул, что «европейская безопасность без Турции немыслима». По его словам, в Турции «ожидают, что европейские друзья Анкары осознают эту истину и будут продвигать процесс полноправного членства Турции с дальновидных позиций».

В конце февраля Эрдоган заявил, что только полноценное членство Турции может спасти Европейский Союз.

«Только Турция может спасти Европейский Союз из того тупика, в котором он оказался: в вопросах экономики, обороны и международного авторитета. Только Турция и ее полноценное членство могут бросить Европе спасательный круг, экономика и демографическая структура которой стремительно стареют. Чем скорее ЕС примет эту реальность, тем лучше для него», - говорил президент Турции.