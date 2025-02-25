Эрдоган: Европейский Союз может спасти только Турция - Mediamax.am

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Эрдоган: Европейский Союз может спасти только Турция


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что только полноценное членство Турции может спасти Европейский Союз.

«Только Турция может спасти Европейский Союз из того тупика, в котором он оказался: в вопросах экономики, обороны и международного авторитета.

 

Только Турция и ее полноценное членство могут бросить Европе спасательный круг, экономика и демографическая структура которой стремительно стареют. Чем скорее ЕС примет эту реальность, тем лучше для него.

 

Как и всегда, мы хотим двигаться вперёд в конструктивном ключе в процессе нашего членства, основываясь на взаимной выгоде и уважении. Если будет проявлена необходимая решимость, мы можем быстро достичь результатов», - сказал Эрдоган после заседания правительства.

 

Президент Турции также заявил о «серьезном кризисе» либеральной демократии:

 

«Как жизнь, так и политика не терпят пустоты. Это именно то, что происходит сейчас на Западе. Как показывают последние выборы, крайне правые демагоги заполняют ту пустоту, которая образовалась в европейских демократиях».

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