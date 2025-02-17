Маск обвинил USAID в «банкротстве» США

Ереван /Медиамакс/. Глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск выступил с новыми обвинениями в адрес Агентства США по международному развитию (USAID).

«Пока USAID финансировало идеи разнообразия, равенства и инклюзивности за рубежом, Америка становилась банкротом», - написал Маск в X.

В начале февраля Илон Маск заявил, что USAID является «преступной организацией», которой «пора умереть».

«Знаете ли вы, что USAID, используя доллары из ваших налоговых отчислений, финансировало разработки биологического оружия, включая COVID-19, которое убило миллионы людей?» - отмечал он.